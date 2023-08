Wanda Nara e la malattia. La moglie di Mauro Icardi ha risposto ad alcune domande e curiosità dei follower rivelando il suo stato di salute e parlando apertamente anche del rapporto di coppia con l’ex attaccante di Inter e PSG. Ecco cosa ha detto.

Wanda Nara e la malattia: le sue condizioni di salute

“Stai meglio? Dall’Argentina ti amiamo, abbi cura di te“. Con queste parole un fan ha chiesto a Wanda Nara delucidazioni sulla sua malattia dopo la notizia di qualche settimana fa. La moglie di Mauro Icardi non si è tirata indietro nel rispondere, anzi ha rivelato: “sì, seguendo i trattamenti a poco a poco e con l’amore di tutti coloro che mi amano”. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha poi postato una foto senza però confermare le indiscrezioni che parlano di leucemia. Il giornalista Angel De Brito durante il programma Lam ha confessato: “della malattia parlerà pubblicamente quando sarà più serena e tornerà a Buenos Aires. Ma per ora è concentrata sulle sue cure e sulla sua famiglia” – precisando però di aver chiacchierato a lungo con la modella.

Proprio la Nara sui social aveva commentato così la notizia trapelata e mai confermata: “non danno mai una diagnosi finché non arriva il risultato della biopsia. Nel mio caso, è stato solo giovedì scorso. Sono ancora sotto shock, sto cercando di metabolizzarlo. È stata dura perché nessuno mi ha detto niente. Non hanno confermato la diagnosi e l’ho saputo in tv“.

Wanda Nara e Mauro Icardi: nessun rapporto tossico

Oltre alla malattia, Wanda Nara sui social ha parlato anche del rapporto con il marito Mauro Icardi smentendo la notizia di un rapporto tossico tra i due. “Icardi mi sequestra? Sì, solo qualche volta abbraccio il mio rapitore, così mi dà il cibo migliore, mi lascia fare una chiamata e mi slega le mani per un po‘” – ha ironizzato la modella ed influencer.

Non solo, poco dopo parlando sempre del marito ha detto: “Icardi in campo? Mi fa sentire in colpa vederlo correre così tanto mentre io mangio patatine fritte. Presto tornerò in tv. Istanbul, Milano e Parigi? In questo ordine’“.