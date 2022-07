La domenica su Rai2 arriva dall’11 settembre Elisa Isoardi con “Vorrei dirti che…”, uno show in cui la conduttrice girerà l’Italia alla ricerca di storie emozionanti. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla trasmissione.

“Vorrei Dirti Che…” con Elisa Isoardi In onda la domenica, ore 15.00 – dall’11 settembre

A metà strada tra il factual e l’emotainment, “Vorrei dirti che…” è lo show in cui Elisa Isoardi viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

Questo programma segna il ritorno in Rai della bella conduttrice che dopo la chiusura della trasmissione “La prova del Cuoco” ha cercato di rimettersi in gioco partecipando al reality sulla sopravvivenza “L’Isola dei Famosi”. Un percorso un po’ difficile per la bella Elisa che per problemi di salute – si è fatta male ad un occhio – ha dovuto lasciare molto pesto il programma di canale 5. Dopo la sua uscita si era ventilata l’ipotesi che potesse condurre un programma sulle reti Mediaset ma così non è stato.

Ed ecco quindi il ritorno in Rai dove la Isoardi ha debuttato moltissimi anni fa. La nuova trasmissione si chiama “Vorrei dirti che …” e in ogni puntata la conduttrice si trova nella città in cui abita il protagonista: una persona comune, con una storia molto toccante, che ha contattato il programma perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un proprio familiare.

Qual è l’obiettivo del programma?

L’obiettivo è quello di preparargli un pranzo indimenticabile che trae ispirazione dai ricordi domenicali d’infanzia e dalle ricette entrate a far parte del patrimonio di famiglia.

Elisa e il protagonista devono decidere i piatti che andranno a comporre il menù del pranzo. Per cui un bel giro nel mercato rionale è l’occasione giusta per parlare e confrontarsi con la gente del posto. Le ricette e gli ingredienti sono scelti in base ai ricordi e ai gusti del destinatario.

Uno chef – diverso in ogni puntata – aiuterà Elisa e il protagonista a realizzare il pranzo

La conduttrice e il protagonista rientrano a casa. Ad attenderli in cucina c’è una sorpresa: un cuoco amico di Elisa che li aiuterà a preparare la ricetta al meglio. Lo chef varia di puntata in puntata, in base al territorio in cui abita il protagonista. Il destinatario della sorpresa è stato convocato con una scusa a casa del proprio familiare.

“Vorrei dirti che…” nelle domeniche di Rai2 con Elisa Isoardi

Alla fine, Elisa e il destinatario si accomodano a tavola assieme al protagonista per condividere il pasto e tornare indietro con i ricordi. Dopo il pranzo, si passa al momento più bello della trasmissione: viene letta una commovente lettera di ringraziamento o di scuse. Al termine della giornata si torna in viaggio verso la prossima storia.

Insomma, una sorta di mix tra “C’è posta per te” e “La prova del cuoco” al cui timone troviamo la bella Elisa Isoardi che siamo sicuri non ci deluderà!