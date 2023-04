Vladimir Luxuria è pronta a tornare come opinionista dell’Isola dei Famosi 2023, ruolo che le calza a pennello come abbiamo potuto notare durante la scorsa edizione del reality show condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Quest’anno con lei ci sarà Enrico Papi, che prende il posto di Nicola Savino. Noi di SuperGuidaTv, abbiamo intervistato Vladimir Luxuria, e con lei abbiamo parlato della nuova edizione dell’Isola del famosi 2023, di Ilary Blasi, di Enrico Papi nelle vesti di opinionista, ma anche di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Diritti Civili, guerra in Ucraina, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e di molto altro ancora.

Vladimir Luxuria, intervista all’opinionista dell’Isola dei Famosi 2023

Vladimir si torna all’Isola dei Famosi: quali sono le emozioni alla vigilia?

“Allegra e felice come la Pasqua appena trascorsa. Sono molto contenta di tornare a lavorare all’Isola dei Famosi, che è una trasmissione che ho sempre amato e che seguivo anche prima di averla vinta, di fare l’opinionista e l’inviata. È una sorta di storia che si scrive puntata dopo puntata. Ed è bello contribuire a questo racconto. Io penso che anche gli opinionisti, oltre alla conduttrice, offrono il loro contributo alla scrittura del programma. Ilary è una conduttrice generosa, si fida molto dei suoi opinionisti, che se a lei sfugge qualcosa le diano l’ancora giusta per andare avanti. Anche quando lei è caduta dalla sedia, chi poteva prevederlo. Quello non era preparato. Essere stata su tanti palcoscenici teatrali, nelle discoteche è stata per me una palestra dell’improvvisazione, soprattutto per non fare scena muta e rispondere anche con divertimento a quello che accade”.

Lei ha dichiarato al settimanale Chi, che “Il bello dell’Isola è l’imprevedibilità”: come fa però lei ad essere perfetta in ogni ruolo che le viene affidato?

“Oddio perfetta non direi, però è vera questa cosa dell’imprevedibilità, a volte ci sono dei personaggi più famosi che non durano fino alla fine o che danno di meno rispetto a personaggi meno conosciuti che invece danno un contributo enorme alle dinamiche. Penso al fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo, che quando entrò tutti dissero: ‘questo è lì solo perchè è il fratello di Guendalina, ma chi è? Ma perchè?’. Invece è stato divertente simpatico, infatti poi è stato un dei protagonisti del GFVIP. Questa è la vera imprevedibilità. Sono pronta ad aspettarmi il tutto e anche voi da casa”.

Quest’anno sarà affiancata da Enrico Papi: come come lo vede in questo ruolo? Nascerà una nuova complicità?

“Penso di si. Enrico conosce benissimo il mezzo televisivo, è una persona allegra spiritosa. Sarà la giusta leggerezza che ci vuole in una trasmissione di intrattenimento, un programma che deve anche un po’ far divertire, distrarre. Non vogliamo cadere in pesantezze”.

Ilary Blasi torna alla guida del programma dopo un periodo molto burrascoso a livello personale: come l’ha trovata e soprattutto come affronterà quest’Isola?

“Ilary è una grande professionista che non ha mai fatto pesare sugli altri anche quelle che sono state alcune sue vicende personali. Credo che la vivrà meglio, perchè l’anno scorso, anche il fatto di tenerlo segreto, di non svelarlo, di viversi tutto da sola, anche nel periodo in cui maturava ancora di più tutto quello che è successo, se è riuscita a farlo l’anno scorso, figurati quest’anno”.

Lei ha raccontato che in uno sguardo capì subito tutto: cosa pensò in quel momento?

“Di rispettarla. Perchè io penso sempre che le persone non si devono sentire forzate a raccontare cose molto intime, devono decidere come e quando farlo. Quindi ho rispettato ovviamente i suoi tempi”.

L’anno scorso ci disse che non avrebbe fatto sconti a nessuno: troveremo la stessa Vladimir?

“Io parto senza pregiudizi, alcuni naufraghi li conosco, con alcuni ho anche lavorato, con altri ho litigato, non per questo parto con dei preconcetti. Io darò i miei pareri, senza sconti ovviamente, da come si comportano sull’Isola e non dai precedenti”.

Lei è stata il valore aggiunto nella scorsa edizione, quanto ha cambiato questa esperienze il suo approccio con i fan che su Twitter erano tutti innamorati di lei?

“Io sono molto attenta ai social, soprattutto alle critiche costruttive. Io non mi faccio influenzare dai social, però ascolto, ed è giusto ascoltare, è giusto leggere, dare attenzione a quello che scrivono sui social. Mi faccio ovviamente una mia idea indipendente, autonoma, però non snobbo il sentire comune”.

Chi è secondo lei il protagonista di quest’Isola e chi quello che invece potrebbe rivelare un aspetto diverso da quello che appare? Ha fatto molto clamore la partecipazione di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, di Cecchi Paone con il fidanzato.

“Beh si in Cristina un po’ mi ci identifico, anche io sono un’ex, non un’ex suora ma un’ex parlamentare, ho preso i voti non in convento ma in Parlamento, quindi ci sono molte cose in comune. È un personaggio che ha una storia molto interessante da raccontare. E poi se trova l’amore? Io tiferò affinché nasca una bella storia d’amore”.

Si parla di rivoluzione a Mediaset dopo quanto accaduto al GFVIP: trova giusto il fatto di frenare un po’ i reality dandogli un scrittura più moderata?

“Noi partiamo avvantaggiati perchè non siamo in diretta 24 ore al giorno, quindi se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda. Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza perdere però la veridicità del programma. Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco. Di invitare anche a un linguaggio civile, perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”.

Le risulta che alcuni concorrenti siano stati eliminati all’ultimo per dare una linea diversa al programma?

“Guarda io sono l’ultima a sapere il cast, non mi dicono niente”.

So che quest’anno non saranno tollerati comportamenti omofobi, razzisti, sessisti. Lo scorso anno ci fu proprio un’offesa nei tuoi confronti.

“Quell’episodio è stato chiarito, ci siamo fatti anche una risata. Io nella vita non vivo di rancore, non sono stupida, non era la sua una scusa di circostanza. Il pubblico non è cogli*ne. Abbiamo aperto un altro capitolo e lui si è rivelato il vincitore”.

Durante la tua scorsa esperienza, il popolo della rete si scatenò chiedendo a gran voce un programma affidato a lei: come mai fatica ad arrivare un programma?

“Io sono grata di avere tanto spazio in tv. Non le nascondo che mi piacerebbe condurre un programma, però per me è già un grande privilegio essere opinionista, essere chiamata. Certo mi farebbe molto crescere condurre un programma. Non accumulo quello stress nel sentirmi responsabile rispetto a chi conduce un programma ecco”.

Doveva partire sulla Rai “Non sono una signora”, le sarebbe piaciuto condurre quel format?

“Mi sta chiedendo se voglio fare le scarpe alla Parietti? Modestia a parte, credo di essere adatta a condurre sia programmi leggere che programmi più impegnativi, credo di avere questa capacità”.

Lo trova innovativo per la TV italiana dopo Drag Race Italia?

“Rai 2, negli anni 70 faceva ‘L’Altra Domenica’ di Renzo Arbore sdoganando Le Sorelle Bandiera. Voglio dire, gli artisti sono artisti, possono essere conduttrici, cantanti, attori. Anche essere una Drag Queen vuol dire essere artisti. Non è qualcosa di buffo o di goffo”

Alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti dello scorso anno, Pier Silvio Berlusconi, proprio su questo format disse: “noi a Mediaset non abbiamo bisogno di dover fare un programma per dire che appoggiamo tematiche importanti”. Come me vede questa risposta che diede ai giornalisti?

“Io ho sempre avuto la libertà di potermi esprimere sia nei programmi Rai sia a Mediaset. Sono grata a Mediaset perchè grazie a Canale 5 sono diventata oggi famosa al grande pubblico, perchè fu Maurizio Costanzo a volermi nel suo programma. Uno dei primi programmi in cui si è parlato di questi temi è stato proprio il Maurizio Costanzo Show. Quindi gli dò ragione, adesso non bisogna avere pregiudizi. La verità è che, dalle Iene o al Costanzo Show, ma anche al GF, questi temi sono sempre stati trattati, non è mai stato un tabù a Mediaset”.

Mi ha citato Maurizio Costanzo: lui l’ha voluta fortemente nel suo programma. Ci racconta un aneddoto personale?

“Io ricordo una cosa che mi commuove ancora oggi, lui mi volle a un festival teatrale, il Festival di Todi, diretto da un suo grande amico, Silvano Spada. Portai uno spettacolo a Todi che si chiama ‘La Discarica’. In prima fila c’era Franca Valeri, la famiglia Missoni, perchè Margarita faceva l’attrice e c’era Maurizio Costanzo. A fine spettacolo, essere applauditi e vedere Costanzo commosso, noi che lo abbiamo visto sempre come una roccia, ecco vederlo applaudire commosso, contento, per me fu una emozione enorme. Io dopo quella replica, avevo una macchina che mi avrebbe portato a Milano per partire per l’Isola dei Famosi, era il 2008, sono partita con questo ricordo di Costanzo. Poi quando sono tornata, che avevo vinto, una delle prime telefonate fu proprio quella di Costanzo”.

“Ricordo anche che quando si seppe che sarei partita per l’Isola ebbi tante critiche da quella intellighenzia o da quei radical chic, che pensavano che non fosse consono a me partecipare a questo reality, Maurizio Costanzo fu uno di quelli che mi chiamò prima per difendermi e poi per farmi i complimenti quando sono tornata dall’Isola”

Come vede Maria De Filippi dopo questa perdita? C’è chi dice che voglia lasciare e fermarsi un attimo.

“Mi auguro di no, lei è una grande professionista, c’era il re mida, lei è la regina mida, tutto quello che tocca si trasforma in oro. Mi auguro che non solo non lasci ma che addirittura raddoppi, le manca ancora un altro programma”.

Cosa non le piace della tv?

“Non mi piace quando certe trasmissioni di testata giornalistica che contemporaneamente trattano lo stesso argomento. Mi domando: è un caso o tutte le volte deve essere così? Giri canale e trovi lo stesso argomento”.

E cosa manca in tv?

“Un mio programma”

Vladimir giudice di un programma come Ballando con le Stelle o Amici: le piacerebbe?

“Non lo so, non mi sentirei di giudicare un ballo o una canzone, non credo di avere le competenze giuste per farlo”.

L’anno scorso nell’intervista parlammo della guerra, dopo un anno c’è ancora la guerra in Ucraina: non è cambiato nulla? Cosa non ha funzionato a livello politico?

“La guerra è la cosa più contro Natura che si possa avere. Io penso che già c’è tanta sofferenza, calamità, terremoti, la fame, perchè aggiungere sofferenza su sofferenza. Nella guerra tutti perdono, mi dispiace per il dolore, come quello di una mamma che perde il figlio soldato ucraino o il figlio soldato russo. Il dolore di una mamma che si sente l’anima dilaniata. Metterei l’obbligo che chi decide di fare la guerra deve essere lo stesso che poi scende in campo a combattere, invece di seguire gli eventi dalla poltrona”.

Abbiamo un nuovo Presidente del Consiglio, la prima volta per una donna. È una rivoluzione importante?

“Assolutamente si, puoi non essere d’accordo politicamente, però è un fatto importante”.

Si sentiva il bisogno di questo passo storico?

“Così come sarà per la prima presidente trans”

Succederà?

“Perchè no”

Secondo lei come sta lavorando Giorgia Meloni? Quali sono i suoi errori e quali sono le cose che ha fatto e che hanno potuto portare un cambiamento in maniera positiva?

“Lei fa la Destra e purtroppo su temi che mi sono cari ci sono molti passi indietro. A cominciare da tutta la questione delle famiglie arcobaleno. È una che comunque sta lavorando, anche se non sei d’accordo, è una che si sta dando da fare”.

Quando decise di mettere l’articolo il è non la presidente: cosa pensò? Perché secondo lei l’ha fatto?

“L’ho trovata una cosa inspiegabile, perchè presidente è un termine che può essere declinato sia al maschile che al femminile, non capisco perchè una donna non si possa declinare al femminile: la Presidente. Dire la presidente non è che ti danneggia le corde vocali, è come dire: il presidente, la presidente, il preside, la preside, il maestro la maestra”.

Come giudica la sua mancanza a Cutro?

“Avrei preferito pure io che ci andasse, per fortuna abbiamo un presidente, Sergio Mattarella, che in quel momento mi ha rappresentata, e ha rappresentato quel’Italia che davanti alle morti anche di bambini, non sta ad interrogarsi, sul sapevate i rischi che correvate, non dovevano mettersi in mare, ma è un Italia che si raccoglie in preghiera e nel dolore”.

Come vede la nuova segretaria del Pd, Elly Schlein?

“Bene, un’altra donna, una ventata d’aria fresca, ho avuto anche modo di conoscerla, mi piacciono le novità, dal che ci lamentavamo che non c’erano donne premier, adesso abbiamo la presidente del Consiglio donna la leader del maggior partito dell’opposizione donna, noi in Italia siamo fatti così, tutto in un colpo”.

Porterà una grande novità nel partito?

“Si, c’è comunque una nuova segreteria. Lei deve fare come la Meloni fa la Destra, lei dovrebbe fare la Sinistra”.

Parliamo di diritti: questione figli con genitori dello stesso sesso: Passo indietro epocale?

“Vorrei che così come questi bambini chiamano mamma le due mamme e papà i due papà e quindi riconoscendo a queste due figure che si preoccupano di dare loro un libro per studiare, una medicina per guarire, una ninna nanna per addormentarsi, che lo stesso sentimento sia riconosciuto dallo Stato”

Leo Gullotta ha dichiarato: “A 70 anni ho sposato Fabio, ma la strada dei diritti è lunga”. È così?

“Purtroppo è lunga, è tortuosa, è in saluta e a volte c’è chi ci mette una sbarra tra le ruote per impedire che si possa andare avanti”

Immagino lei abbia seguito il Festival di Sanremo: che idea ti sei fatta della polemica sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical? In Italia c’è ancora chi si scandalizza per un bacio?

“Fin quando ci si scandalizza per un bacio vuol dire che è giusto baciarsi. Bisogna baciarsi cosi tante volte che alla fine non è più scandaloso. Anzi diventa banale”.