Buon Compleanno Vittorio Gassman. L’attore nato a Genova il 1° settembre 1922, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo giovedì. Nella sua lunga carriera, Vittorio Gassman, che scelse di usare il cognome di famiglia senza la seconda “n” per semplificarlo a differenza di suo figlio Alessandro Gassmann che ha mantenuto la versione originale con due “n”. Gassman oltre che essere uno dei più grandi attori, è stato anche regista, sceneggiatore, scrittore, doppiatore e conduttore televisivo, attivo in campo teatrale, cinematografico e televisivo. La tv ricorderà il celebre attore in occasione dell’anniversario dei 100 anni dalla sua nascita con una programmazione tv in suo onore.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Vittorio Gassman, alcuni dei suoi celebri film andranno in onda su diverse reti televisive. Chi vuole fare un’immersione no-stop nei suoi film, può sintonizzarsi giovedì 1° settembre 2022 su Cine34 per seguire il miniciclo “Gassman 100”. Fino a notte fonda andranno infatti in onda tre capolavori firmati dal grande Dino Risi, che diresse Vittorio ben 16 volte.

Oltre che su Cine34, una programmazione dedicata ai 100 anni di Vittorio Gassman sarà possibile seguirla anche su La7, Rai Movie, Rai Storia, Sky Cinema e Rete4. Ecco di seguito la programmazione tv.

“Gassman 100”: la programmazione tv di Cine34

Ecco la programmazione tv dedicata a Vittorio Gassman di giovedì 1° settembre su Cine34 (canale 34):

“Il sorpasso” alle ore 21:00;

“I mostri” alle ore 23:30;

“In nome del popolo italiano” alle ore 1:50 di venerdì 2 settembre.

Vittorio Gassman 100 anni: la programmazione tv di Rai Movie

Sempre giovedì 1° settembre 2022 su Rai Movie vanno in onda:

“Riso amaro” alle ore 7:30;

“L’armata Brancaleone” alle ore 21:10;

“Telefoni bianchi” alle ore 23:35.

Buon compleanno Vittorio Gassman: la programmazione tv di Rai Storia, SkY Cinema, La7 e Rete 4

Ecco di seguito la programmazione tv con i film che andranno in onda su Rai Storia, SkY Cinema, La7 e Rete 4.