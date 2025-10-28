Ha chiuso in bellezza la Festa del Cinema di Roma con “Vita da Carlo 4″, l’ultimo capitolo della serie di Carlo Verdone disponibile dal 28 novembre su Paramount Plus. Accanto a Carlo Verdone, tra le new entry ci sono Francesca Fagnani, Enrico Mentana, Giovanni Veronesi, Alvaro Vitali nella sua ultima apparizione e Vera Gemma. Per lei si tratta di un’altra importante occasione, dopo aver conquistato nel 2022 il Premio come Miglior Attrice nella sezione Orizzonti della Mostra del Cinema di Venezia grazie alla sua intensa interpretazione nel film Vera.

“Vita da Carlo 4”, intervista esclusiva a Vera Gemma

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vera Gemma sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. Vera ha raccontato com’è stato lavorare con Carlo Verdone: “E’ stato un sogno che si è realizzato. Come molti sono fan di Carlo Verdone da sempre, era uno dei miei sogni lavorare con lui, l’ho realizzato e sono più che felice, onorata”.

Nelle ultime settimane si sono rincorse indiscrezioni su una sua frequentazione con Rosa Chemical, attualmente impegnato come concorrente a Ballando con le Stelle. A lanciare la bomba era stato Alberto Dandolo del Settimanale Oggi. Vero amore o flirt passeggero? Noi di SuperGuidaTv abbiamo chiesto conferma a Vera Gemma che ha così risposto: “Non smentisco e non confermo e non mi sembra questa la sede visto che stiamo celebrando la Festa del Cinema”.