Carlos Alcaraz ha vinto il torneo di Wimbledon 2023. Lo spagnolo ha battuto in finale il favorito Novak Djokovic, che non l’ha presa benissimo. Dopo cinque ore, Alcaraz ha portato a casa il prestigioso torneo per la prima volta nella sua carriera data la giovane età (ha 20 anni). Scopriamo insieme il punteggio e chi è la nuova promessa del tennis mondiale.

Chi ha vinto Wimbledon 2023: il vincitore è Carlos Alcaraz

Il futuro è tutto nelle mani, e nella racchetta, di Carlos Alcaraz. E non poteva essere altrimenti dato che il suo idolo è Rafael Nadal. Il giovane talento spagnolo ha battuto in finale il re e strafavorito Novak Djokovic, impedendogli così di agganciare Margaret Court a quota 24 Slam. Fallito anche l’aggancio all’altro fuoriclasse del tennis, Roger Federer (8 Championships vinte). Il serbo non perdeva una finale di Wimbledon da dieci anni, da quando ottenne il primo successo nel 2013, e da 45 partite. Ora è stato battuto da Alcaraz in 5 set con il punteggio di di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 e dopo quasi 5 ore di lotta. Carlos Alcaraz diventa il terzo spagnolo nella storia a vincere Wimbledon dopo Santana e Nadal, ottenendo così il secondo Slam dopo gli US Open vinti nel 2022. Risultati che portano lo spagnolo a essere il numero uno nella classifica del ranking Atp. Nella sua breve carriera vanta dodici titoli conquistati nel circuito maggiore, tra cui quattro Masters 1000 e ora Wimbledon. A osservare la finale anche Kate Middleton con la principessa Charlotte e il principe George.

L’andamento del match

Il primo set lo aveva vinto Novak Djokovic con un sonoro 6 a 1. Forse l’emozione della finale ha tradito il giovane che si è subito ripreso nel secondo set, tanto da riuscire ad aggiudicarsi il tie-break e ad andare in pari. Nel terzo set ancora un pesante 6 a 1, questa volta di Alcaraz ma il serbo ha risposto nel quarto con un 6 a 3. La vittoria finale è stata decisa quindi nel quinto set con lo spagnolo che ha trionfato.