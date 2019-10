Vincenzo Salemme è pronto a tornare con un suo show in prima serata su Rai2. Proprio così: l’attore e regista napoletano, attualmente impegnato nel ruolo di giudice a Tale e Quale Show 2019, si prepara a regalare ai telespettatori italiani tre serate all’insegna dello spettacolo e del divertimento. Ecco quando andrà in onda e dove.

Vincenzo Salemme a dicembre su Rai2: ecco quando

Una delle novità più allettanti del palinsesto 2019 2020 di Rai2 è sicuramente lo show di Vincenzo Salemme diventato oramai presenza fissa nei programmi della Rai. Il regista e attore napoletano, infatti, da diverso tempo sta collaborando con l’azienda di Viale Mazzini con una serie di ospite e partecipazioni a importanti programmi televisivi. Dal tavolo di “Che tempo che fa” di Fabio Fazio fino alla recente partecipazione come giudice alla nona edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Il 2019 però segna anche il ritorno in prima serata di Salemme con un nuovo show composto da tre prime serate in onda a dicembre su Rai2. Siete curiosi di conoscere in anteprima le date di messa in onda? Ecco per voi le tre date dello show di Vincenzo Salemme su Rai 2: mercoledì 11, 18 e 25 dicembre 2019 . Lo show dovrebbe prendere il nome di Vincenzo Salemme in scena.

Non solo film per Vincenzo Salemme: i precedenti show sulla Rai

Ricordiamo che non è la prima volta che Salemme approda con uno show nella prima serata di Raiuno. Nel 2006 ha presentato il “Famiglia Salemme Show“, mentre risale al 2009 “Da Nord a Sud… e ho detto tutto!” entrambi trasmessi su Rai1.

Al momento non è dato sapere di più sullo show di Salemme pronto a portare in prima serata su Rai2 uno spettacolo all’insegna di una comicità mai banale a cui ci ha sempre abituato. Del resto Salemme durante una delle sue tante interviste ha rivelato che se avesse dei poteri speciali vorrebbe regalare a tutti l’intelligenza: “mi piacciono le persone intelligenti. L’intelligenza mi commuove, è eccitante. E’ miracolosa”.