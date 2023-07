Viaggi di Nozze è una delle commedie italiane di maggior successo degli ultimi decenni, al punto da poter essere ormai definita un cult. Di e con Carlo Verdone, il film mette alla berlina alcuni tic umani con la solita ironia e con quel tipo di esilarante comicità che ha reso Verdone un maestro del genere.

Pellicola perfetta per una bollente serata estiva senza troppi pensieri, va in onda su Rete 4 in prima serata Sabato 22 Luglio. Di seguito trovate alcune interessanti curiosità che la riguardano.

Viaggi di Nozze: la trama in breve e e il cast principale

Il film consta di tre episodi con protagonisti altrettanti personaggi portati in scena da Verdone, ciascuno con caratteristiche peculiari volutamente esasperate. Il borgataro fresco sposo Ivano, il pedante Raniero con la sua povera seconda moglie Fosca e l’imbranato Giovanni, sono entrati nell’immaginario collettivo come già accaduto in precedenza con Bianco, Rosso e Verdone, un altro dei lavori più riusciti dell’attore e regista romano.

Per quanto riguarda il cast principale, Verdone è affiancato da colleghe bravissime e perfettamente calate nei propri ruoli, ovvero Claudia Gerini e Veronica Pivetti.

Le curiosità sul film

Viaggi di Nozze è un film di e con Carlo Verdone datato 1995. Ecco alcune curiosità: