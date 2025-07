Verissimo sbarca in prima serata e diventa Verissimo Speciale Prime time. Ad annunciarlo è l’Ad del gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la consueta serata dedicata alla stampa per la presentazione dei Palinsesti tv della stagione 2025/2026. Si tratta di 3/4 serata in cui la conduttrice di Verissimo, nonché compagna e madre dei figli del numero uno del gruppo di Colgono Monzese, riprenderà la formula de L’Intervista, programma ideato e condotto da Maurizio Costanzo. L’idea è nata a Maria De Filippi e Silvia Toffanin e vuole essere oltre che una grande novità per Canale 5, anche un gradito tributo al giornalista scomparso.

Verissimo Speciale Prime Time con Silvia Toffanin in prima serata

“C’è un’altra novità di Canale 5, una novità che mi tocca un pochino anche a livello personale, quindi come vedete rischio un leggero imbarazzo” – Inizia così Pier Silvio Berlusconi il discorso rivolto ai giornalisti presenti alla serata dedicata alla stampa per la presentazione dei Palinsesti di Mediaset per la stagione 2025/2026, e che introduce la grande novità di Canale 5. Una novità che Berlusconi ha riservato come ultimo annuncio.

“Ci saranno 3-4 serate di Verissimo Speciale Prime time. Silvia, ho dovuto insistere, ad oggi dovrebbe fare queste 3-4 serate di Verissimo Prime time. La novità è che ci sarà un aggancio molto più forte all’attualità, quindi: cronaca, perché no spettacolo, ma anche sport, più legati all’attualità alle notizie, anche storie da raccontare, ma calde, nel senso del momento, ma la cosa bella bella è abbiamo parlato con Maria, siamo d’accordo, è un’idea che è venuta a Maria e Silvia insieme, e che in queste prime serate ci sarà un tributo, quello che io dico come un tributo bellissimo, a Maurizio Costanzo, perché verrà usata la formula dell’intervista di Maurizio Costanzo, che è appunto far parlare e far raccontare di tutto ciò che riguarda i più grandi personaggi del momento, e io a questo punto penso sia una cosa bella fare, un bellissimo applauso a Maurizio”. – Dichiara l’Ad di Mediaset.

Attualità e leader politici a Verissimo Speciale Prime Time

“Ci sarà anche la politica, non è che Silvia si occuperà di Politica ma con la formula de L’Intervista di Maurizio Costanzo, chi si ricorda, che era una specie di scatola con delle immagini, vorrei che lei provasse ad avere i primi leader italiani, e magari perché no, non solo italiani, ma in primis leader italiani”. – Conclude Pier Silvio Berlusconi.