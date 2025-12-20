Torna il doppio appuntamento di Verissimo il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin torna su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025.

Verissimo, interviste ed ospiti di oggi: sabato 20 dicembre 2025

Oggi, sabato 20 dicembre 2025 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti di oggi c’è Franco Nero, un vero e proprio mito del cinema italiano ed internazionale che si racconta a cuore aperto per la prima volta in compagnia del figlio Carlo Gabriel. Una intervista speciale, visto che il figlio ha diretto il padre e la madre Vanessa Redgrave nel film “The Estate”.

Spazio poi a Claudio Amendola tra i protagonisti delle fiction del 2026 con il ritorno de I Cesaroni su Canale 5. L’attore e regista romano non è da solo, visto che con lui ritroveremo Ricky Memphis e Lucia Ocone. E ancora il fascino senza tempo di Barbara Bouchet e l’intervista a Barbara Tabita che ha recentemente dovuto affrontare dei problemi di salute. Intervista doppia, invece, per Stefano Bettarini con la fidanzata Nicoletta Larini. Infine Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 21 dicembre 2025

Naturalmente Verissimo torna anche domenica 21 dicembre dalle ore 16:00 con la seconda puntata del weekend e per l’occasione tante nuove interviste. Si parte con Rocco Casalino, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, che dopo l’addio alla politica è pronto a raccontare la sua nuova vita. Tra gli ospiti anche Rocío Muñoz Morales, la ex compagna di Raoul Bova, che sta vivendo una nuova fase della sua vita e per l’occasione presenta anche il suo nuovo romanzo “La vita adesso”.

Spazio poi alla travolgente Heather Parisi e a pochi giorni dal Natale la storia di speranza di Achille Polonara, l’ex cestista, reduce da un complesso trapianto di midollo. Il campione in studio è accompagnato dalla moglie Erika. Infine due ospiti speciali e molto amati dal pubblico: Cristiano Malgioglio e Orietta Berti.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 su Canale 5.