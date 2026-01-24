Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di oggi, sabato 24 e domani domenica 25 gennaio 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 24 gennaio 2026

Oggi, sabato 24 gennaio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Anna Valle, l’attrice protagonista della nuova serie tv “Una nuova vita” in partenza dal 28 gennaio in prima serata su Canale 5. Spazio poi all’intervista – ritratto di Rettore, artista libera e ribelle che ha segnato la storia della musica italiana superando anche i confini nazionali.

Si prosegue poi con Alessandra Martines, l’attrice e ballerina italo-francese che il grande pubblico ricorda per il ruolo di Fantaghirò. E ancora in studio Killian Nielsen, il figlio di Brigitte Nielsen per parlare del controverso rapporto con la madre. Infine il percorso di vita e di fede dell’ex calciatore Nicola Legrottaglie e direttamente da Uomini e Donne Flavio e la sua scelta Nicole.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 25 gennaio 2026

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 25 gennaio 2026, dalle ore 15:30 con la seconda puntata del weekend. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio Gabriel Garko e Anna Safroncik, i due attori protagonisti della nuova serie tv “Colpa dei sensi” in partenza su Canale 5. Spazio poi all’intervista a Claudia Pandolfi, attrice che ha saputo districarsi con egual successo sul piccolo e grande schermo dove sta per tornare da protagonista con il film “2 cuori 2 capanne”.

Ospite per la prima volta a Verissimo la criminologa Roberta Bruzzone, mentre intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas. Tra gli ospiti anche Marcella Bella per un ritratto tra musica ed emozioni, mentre torna Enrica Bonaccorti per raccontare e condividere con il pubblico il delicato momento che sta vivendo. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre, a soli 25 anni, dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile, arrivano in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026 su Canale 5.