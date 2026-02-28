Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026.

Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 28 febbraio 2026

Oggi, sabato 28 febbraio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospite in studio Gianmarco Tamberi con moglie Chiara per parlare della nascita della piccola Camilla. Silvia Toffanin è pronta poi ad accogliere Lisa Vittozzi, la campionessa entrata nella storia dello sport italiano dopo la vittoria alle Olimpiadi di “Milano-Cortina 2026 nella categoria Biathlon.

E ancora: tra gli ospiti anche Chiara Iezzi del duo musicale di Paola e Chiara, Taylor Mega e direttamente da Uomini e Donne la coppia formata da Agnese e Roberto. Infine, spazio alla richiesta di verità di Viktoryia Ramanenka, mamma di Leonardo, il ragazzino di 15 anni che si è tolto la vita a Senigallia, perché vittima di bullismo.

Verissimo, le interviste e gli ospiti di domenica 1 marzo 2026

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 1 marzo 2026, dalle ore 15:30 con la seconda puntata del weekend. La puntata di domenica 1 marzo è in parte dedicata alle recenti Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 con la presenza di diversi protagonisti. A cominciare da Francesca Lollobrigida, regina del pattinaggio di velocità, avendo conquistato due ori, uno nei 3.000 metri e uno nei 5.000. E ancora tra gli ospiti: Stefania Constantini e Amos Mosaner, vincitori della medaglia di bronzo nel doppio misto di curling.

Spazio poi al ricordo di Eleonora Giorgi nel primo anniversario della sua scomparsa con la presenza dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli. Si prosegue con il pugile Daniele Scardina e Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power. Non mancheranno momenti di cronaca con la terribile storia di Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico scomparso sabato 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli, in seguito a un trapianto di cuore che non ha avuto l’esito sperato, a causa di una catena di incredibili errori. Infine Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste.

L’appuntamento con Verissimo è per sabato 28 e domenica 1 marzo 2026 su Canale 5.