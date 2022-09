Tutto pronto per il ritorno di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Confermato il doppio appuntamento settimanale in onda il sabato e la domenica. Ecco per voi tutti gli ospiti e i protagonisti delle puntate di sabato 17 e domenica 18 settembre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 17 settembre 2022

Dal 17 settembre 2022 al via la nuova stagione di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin e trasmesso dalle ore 16.30 su Canale 5. Dopo i record di ascolti della passata edizione, Mediaset ha confermato il doppio appuntamento settimanale nel weekend. Formula vincente non si cambia, visto che il cuore del programma restano le interviste realizzate con garbo e gentilezza dalla padrona di casa giunta alla sua sedicesima edizione.

Nella puntata di sabato 17 settembre tantissimi gli ospiti. A cominciare da Can Yaman con Francesca Chillemi che, dopo aver infiammato il Festival del Cinema di Venezia, arrivano in studio per presentare la fiction “Viola come il mare” in partenza su Canale 5. In studio anche Gabriel Garko per raccontare i 50 anni di vita e 30 di carriera.

Un momento emozionante con Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, in studio con la moglie Clio Evans per parlare della lunga battaglia contro la malattia che hanno combattuto insieme. E ancora: i neo sposi Enrico Brignano con la moglie Flora Canto e infine la conduttrice Victoria Cabello.

Verissimo, ospiti di domenica 18 settembre 2022

Dalle ore 16.30 di domenica 18 settembre appuntamento con la seconda puntata di Verissimo. Silvia Toffanin in studio è pronta ad accogliere per la prima volta Romina Power in compagnia delle figlie Crystel e Romina Carrisi. Alla vigilia della prima puntata del Grande Fratello Vip 7 in studio Orietta Berti e Sonia Bruganelli, le due opinioniste scelte da Alfonso Signorini.

Spazio poi alla grande musica con Renato Zero alla vigilia dei concerti tutto esaurito per i 70 anni di carriera al Circo Massimo di Roma. In studio anche Elodie, la cantante italiana che ha debuttato come attrice nel film “Ti mangio il cuore” e infine Daniele Bossari che racconterà per la prima volta della battaglia contro il cancro e di come sta oggi!