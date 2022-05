Torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale 5. Una nuova imperdibile puntata con tante interviste a personaggi del mondo dello spettacolo tra cui menzioniamo quella a Lulù Selassiè, mentre domenica appuntamento con le storie e il meglio di. Ecco tutte le anticipazioni del doppio appuntamento settimanale.

Verissimo, ospiti di sabato 14 maggio 2022

Sabato 14 maggio dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Primo ospite di puntata Matteo Renzi che per la prima volta svestirà i panni di politico per raccontarsi a cuore aperto come uomo. Il leader di Italia Viva, infatti, sarà protagonista di un racconto personale assolutamente da non perdere.

In studio ospite anche Raoul Bova che dal 18 maggio torna in prima serata con “Giustizia per tutti”, la nuova fiction di Canale 5. E ancora ospite Lulù Selassié per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Da settimane non si parla d’altro tra dichiarazioni al vetriolo, accuse a distanza e frecciatine. La ex finalista del GF VIP è in studio per dire la sua senza remore.

Direttamente dall’Isola dei Famosi 2022, invece, in studio ci sono anche Jeremias e Gustavo Rodriguez, la coppia eliminata al reality show condotto da Ilary Blasi. Spazio anche ad Amici di Maria De Filippi con la presenza dell’ultimo allievo eliminato: il ballerino Dario. Infine ospite anche Cristina Chiabotto. La ex Miss Italia a breve diventerà mamma per la seconda volta.

Verissimo, ospiti di domenica 15 maggio 2022

Verissimo come sempre torna in onda anche la domenica pomeriggio con un appuntamento speciale. Dalle ore 16.30 di domenica 15 maggio, infatti, potremo assistere alla puntata di “Verissimo le storie” con le interviste più belle ed emozionanti realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione da record!