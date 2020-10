Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Curiosi di scoprire tutti gli ospiti della settimana? Ecco i personaggi pronti a raccontarsi nel salotto di Mediaset e le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 31 ottobre 2020.

Verissimo oggi, ospiti di sabato 31 ottobre 2020

Sabato 31 ottobre 2020 dalle ore 16.00 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un nuovo imperdibile appuntamento con tanti volti noti dello spettacolo italiano.

La prima ospite è Michelle Hunziker. La showgirl e conduttrice italo-svizzera è pronta a raccontarsi tra vita professionale e privata a pochissimi giorni dal debutto della nuova edizione di “All together now“, il game show musicale di Canale 5. Un’edizione che si preannuncia esplosiva con la presenza di quattro nuovi giudici: J-Ax, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Rita Pavone.

Per questo in studio da Silvia Toffanin c’è anche Francesco Renga pronto a calarsi nel ruolo di giudice nel programma campione d’ascolti di Canale 5. Per l’ex marito di Ambra Angiolini si tratta della seconda esperienza come giudice visto che in passato ha ricoperto il medesimo ruolo nel talent “The Voice of Italy”.

Verissimo, altri ospiti del 31 ottobre

Ma non finisce qui! Nella puntata di sabato 31 ottobre 2020 ospiti di Silvia Toffanin anche l’attore Giulio Berruti tra i protagonisti indiscussi dell’estate per la storia d’amore con Maria Elena Boschi, la capogruppo di Italia Viva alla Camera. Un flirt che ha fatto letteralmente impazzire i settimanali di gossip per via di alcune foto bollenti della coppia paparazzata in vacanza al mare. Chissà che la Toffanin non riesca a farlo sbottonare sulla sua vita privata.

Infine ospite anche Marco Masini che da poco è tornato in radio con il nuovo singolo “La parte chiara” estrapolato dalla raccolta di successi pubblicata per i 30 anni di carriera.