Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5. Due imperdibili appuntamenti con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. Ecco per voi tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate in onda sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 5 marzo 2022

Sabato 5 marzo 2022 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il primo ospite di puntata è Massimo Gramellini. Il giornalista e scrittore si racconta a cuore aperto: dalla vita privata al successo nel mondo del lavoro. Non solo, ospiti anche Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, le due attrici protagoniste della nuova fiction “Più forti del destino” in onda prossimamente su Canale 5.

E ancora: ospiti della puntata del sabato anche Andrea Delogu, il cantante Scialpi e Anna Safroncik. In particolare l’attrice di origini ucraine racconterà il dramma della guerra russo-ucraina e del papà che in questi giorni è riuscito a lasciare la città di Kiev per mettersi in salvo. Infine per le storie di C’è posta per te in studio ritroviamo i fratelli Bruno e Ludovico.

Verissimo, ospiti di domenica 6 marzo 2022

L’appuntamento con Verissimo è anche per domenica 6 marzo 2022 con la seconda puntata della settimana. Ospiti della padrona di casa Silvia Toffanin due volti amatissimi dal pubblico italiano. La prima è Barbara d’Urso che torna in prima serata su Italia 1 con la nuova edizione de “La pupa e il secchione”. Un altro gradito ritorno è quello di Gerry Scotti. Lo zio Gerry torna in tv in prima serata con la nuova edizione de “Lo show dei record”.

E ancora ospiti: Laura Chiatti, attrice protagonista della nuova fiction “Più forti del destino”, Enrico Brignano e direttamente dal Grande Fratello Vip la showgirl e attrice Nathaly Caldonazzo.