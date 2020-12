Silvia Toffanin torna con Verissimo: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata del rotocalco televisivo di successo in onda sabato 5 dicembre 2020 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti della puntata di oggi: sabato 5 dicembre 2020

Sabato 5 dicembre 2020 dalle ore 16.00 torna l’appuntamento con “Verissimo” di Silvia Toffanin che anche questa settimana è pronta a regalare ai telespettatori un pomeriggio all’insegna delle grandi emozioni.

Una nuova puntata ricca di ospiti per Silvia Toffanin che incontra Gerry Scotti reduce dalla la difficile esperienza del Coronavirus. Lo zio Gerry, infatti, è uno dei tanti vip che si è ammalato di Covid-19 facendo preoccupare non poco i tantissimi fan. Per fortuna il conduttore è riuscito ad uscirne e ha deciso di raccontare in esclusiva ai microfoni del rotocalco di Canale 5 questa sua terribile esperienza.

Non solo, in studio torna anche Iva Zanicchi. L’aquila di Ligonchio è pronta a raccontarsi a cuore aperto dopo aver lottato contro il Coronavirus. Questo virus terribile ha contagiato anche la cantante che si è stata ricoverata in ospedale per una gravissima polmonite. Dopo nove gironi però la Zanicchi è potuta tornare a casa, ma purtroppo poco dopo ha perso il fratello Antonio scomparso proprio a causa del Covid. Un momento terribile per la cantante che ha deciso di raccontare per la prima volta tutto il suo dolore.

Verissimo oggi: in studio anche Giuliano Sangiorgi e Patrizia de Blanck dal GF VIP

Ma non finisce! Nella puntata di sabato 5 dicembre 2020 di Verissimo ospite in studio per la prima volta anche Giuliano Sangiorgi. Il frontman dei Negramaro è pronto a raccontarsi a cuore aperto ai telespettatori a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album di inediti “Contatto”.

Tra gli ospiti anche Marco Carta e direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 gli ultimi eliminati: la contessa Patrizia De Blanck e Enock Barwuah che sarà in studio con la fidanzata Giorgia.