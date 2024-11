Tutto pronto per il doppio appuntamento di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Tante sorprese e tante nuove imperdibili interviste a personaggi ed artisti pronti a raccontarsi come non hanno mai fatto prima d’ora! Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 30 domenica 2024 e domenica 1 dicembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 30 novembre 2024

Sabato 30 novembre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5. In studio tra gli ospiti due stelle del cinema e della soap: Katherine Kelly Lang, l’attrice che da anni presta il volto al personaggio di Brooke Logan in Beautiful e Clayton Norcross, ex Thorne ed ex concorrente del Grande Fratello 2024. Non solo, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio Maura Paparo, la ballerina e coreografa che ha raggiunto la grande popolarità grazie al talent Amici di Maria De Filippi.

Ma non finisce qui: spazio ad un ritratto di famiglia con Aldo Montano. L’ex campione di scherma arriva in studio dopo l’operazione all’anca con la moglie Olga Plachina e i due figli. Si prosegue con l’intervista doppia ad Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet e il rapporto d’amore, che dura da dieci anni, tra Pago e Serena Enardu.

Infine ospite anche l’attrice Feyza Sevil Güngör, tra i protagonisti della nuova serie turca “Tradimento”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 1 dicembre 2024

L’appuntamento con Verissimo è fissato anche per domenica 1 dicembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Super ospite della puntata è Laura Pausini che sta celebrando i 30 anni di carriera, oramai 31, con un tour mondiale che ha fatto registrare il tutto esaurito in tutto il mondo. La cantante italiana più premiata al mondo vanta 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 5 miliardi di streamings su Spotify. Non solo, è la prima artista donna a vincere 1 Grammy Award, ma anche ad entrare nella Billboard Hot 100. La Pausini nazionale è pronta a raccontarsi tra vita privata e personale in una intervista davvero imperdibile per i fan (e non solo)!.

Tra gli ospiti della puntata di domenica 1 dicembre anche: Alena Seredova, Rosita Celentano e le amiche Melissa Satta e Juliana Moreira. Infine in studio l’ex pugile Daniele Scardina con il fratello Giovanni.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.