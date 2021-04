Tutto pronto per una nuova puntata di “Verissimo“, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un nuovo pomeriggio all’insegna delle grandi emozioni con la presenza di tantissimi ospiti. Ecco tutti i personaggi e le anticipazioni della puntata in onda sabato 3 aprile 2021 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 3 aprile 2021

Torna Verissimo in onda sabato 3 aprile 2021 dalle ore 15.30 con una nuova imperdibile puntata. Questa settimana Silvia Toffanin incontra Max Pezzali in uscita con un libro nostalgico dedicato agli anni ’90 dal titolo “Max90”. Un libro dedicato ai miti, ma sopratutto alle emozioni degli anni ’90.

Ospite per un’intervista ritratto anche Fabio Volo. Il conduttore radio-televisivo, autore, attore e regista si racconta alla vigilia dell’uscita del nuovo film “Genitori vs influencer” in cui interpreta il ruolo di un professore di filosofia vedova e padre di una ragazzina fortemente attratta dai social. E ancora, ospite in studio anche Alessio Boni che, dopo aver conquistato critica e pubblico con le sue qualità attoriali, debutta come scrittore con il suo primo libro.

Verissimo, le interviste di Anna Mazzamauro e Francesca Michielin

Ma non finisce qui, visto che nella puntata di sabato 3 aprile 2021 di “Verissimo” ospite in studio anche Anna Mazzamauro. Conosciuta dal grande pubblico per l’indimenticabile ruolo della signorina Silvani, l’amore irraggiungibile del ragionier Fantozzi, l’attrice di cinema e teatro è pronta a raccontarsi a cuore aperto.

In studio direttamente da Sanremo 2021 arriva Francesca Michielin ai vertici delle classifiche con il brano “Chiamami per nome”, secondo classificato alla kermesse italiana in coppia con Fedez.

E ancora tornano in studio Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, i tre opinionisti de L’Isola dei Famosi 2021 per raccontare la loro esperienza e rivelare qualche indiscrezione sul reality show e sui naufraghi.

Infine a completare il parterre di ospiti del talk show anche Sabrina Ferilli ed Ettore Bassi, protagonisti della fiction di Canale 5 “Svegliati amore mio”.