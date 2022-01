Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco di successo del pomeriggio di Canale 5. Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni e i personaggi ospiti vip pronti a raccontarsi a cuore aperto? Bene, ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022!

Verissimo, ospiti di sabato 29 gennaio 2022

Sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 16.30 torna il consueto appuntamento con Verissimo, il programma campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata del sabato la conduttrice incontra la bellissima Melissa Satta. La ex velina di Striscia La Notizia si racconta a cuore aperto: dalla vita privata a quella professionale.

Ospite in studio anche Pino Insegno. L’attore e doppiatore dopo il matrimonio finito con Roberta Lanfranchi si è risposto una seconda volta ed è diventato padre per la terza volte. Spazio poi ad Amanda Sandrelli, la figlia di Stefania Sandrelli e Gino Paoli, che si racconta a cuore aperto: dagli amori alla lotta contro il tumore. Tra i momenti da non perdere poi il momento dedicato alle storie di C’è posta per te. Questa settimana in studio Antonio e Pompea che si sono rincontrati dopo 64 anni. Infine ospiti: il wedding planner Enzo Miccio e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Valentina Dallari.

Verissimo, ospiti di domenica 30 gennaio 2022

Anche domenica 30 gennaio 2022 torna l’appuntamento con Verissimo che questa settimana va in onda eccezionalmente alle 15:30. Ospite della puntata: Ornella Vanoni. La cantante, una delle signore della musica italiana, è tra le voci più belle del panorama artistico.

E ancora in studio ritroveremo due donne bellissime Barbara Bouchet e Sabrina Salerno, mentre direttamente da Uomini e Donne ci saranno Tina Cipollari e Gemma Galgani. Non mancherà il momento dedicato al Grande Fratello Vip con la presenza in studio degli ultimi eliminati Valeria Marini e Giacomo Urtis e al racconto di Manuel Bortuzzo che, dopo quattro mesi, ha deciso di abbandonare il reality. Infine per l’intervista di coppia ospiti Benedetta Parodi e Fabio Caressa.