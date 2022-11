Tutto pronto per il duplice appuntamento di Verissimo, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 26 e domenica 27 novembre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 26 novembre 2022

Sabato 26 novembre 2022 dalle ore 16.00 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un nuovo weekend in compagnia di “Verissimo” con tante imperdibili interviste come sempre gestite magistralmente dalla padrona di casa. Prima ospite in studio Ludovica Nasti, la giovanissima attrice diventata famosa in tutto il mondo per la fiction “L’Amica Geniale”. E ancora tra gli ospiti Alexia, la cantante che in occasione del Natale ha deciso di pubblicare il suo primo album di canzoni natalizie dal titolo “Merry Xmas”.

Ma non finisce qui: in studio per una dolcissima intervista ci saranno Angelo Pisani con la figlia Agata nata dall’amore con la collega Katia Follesa. Tra gli ospiti anche Marco Bellavia, reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip 2022, in compagnia del figlio Filippo. Infine ospiti anche Alessia Mancini per una intervista a cuore aperto sula sua vita privata e professionale e Monica Loffredi.

Verissimo, ospiti di domenica 27 novembre 2022

Verissimo torna in onda anche domenica 27 novembre con la seconda imperdibile puntata della settimana. In studio ritroveremo Cristina Scuccia che tutti ricorderanno come Suor Cristina. A distanza di una settimana, infatti, la famosissima suora cantante raccontera’ le tantissime emozioni vissute in questi giorni in cui non si e’ fatto altro che parlare della sua nuova vita in abiti borghesi.

Non solo, in studio ospite anche Cristina D’Avena per celebrare i 40 anni di carriera con la pubblicazione di un disco in cui ha raccolto tutte le sue piu’ grandi hit che hanno segnato la vita di milioni di bambini. E ancora: ospiti Claudio Bisio e Vittoria Puccini che dall’1° dicembre saranno al cinema con la commedia “Vicini di casa”. Tra gli ospiti anche: Nek che festeggia 30 anni di carriera, Stash con la compagna Giulia Belmonte e Samantha De Grenet che presenterà suo figlio Brando.