Torna Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5. Prosegue il doppio appuntamento settimanale con tanti ospiti e interviste da non perdere. Ecco per voi tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 26 febbraio 2022

Sabato 26 febbraio 2022 dalle ore 16.30 appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per la prima puntata della settimana la conduttrice ospita in studio una star mondiale. Si tratta di Robert Pattinson, l’attore conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo di Edward Cullen nella saga cinematografica di “Twilight”. L’attore è in Italia per presentare alla stampa e promuovere il nuovo film “The Batman” in uscita nelle sale dal 3 marzo.

In studio anche Beppe Signori. L’ex calciatore, oggi allenatore, si racconta a cuore aperto tra vita privata e lavorativa. E ancora ospite l’attrice e regista Maria Grazia Cucinotta lanciata nel mondo del cinema grazie al film “Il postino” di Massimo Troisi. Direttamente dal Festival di Sanremo 2022 ospite Ana Mena. Ospiti anche Vanni Oddera e per il momento dedicato alle storie di C’è posta per te in studio Giovanna e Roberta, mamma e una figlia.

Verissimo, ospiti di domenica 27 febbraio 2022

Dopo l’appuntamento del sabato, Verissimo torna in onda anche domenica 27 febbraio 2022 dalle ore 16:30 su Canale 5. Ospiti di Silvia Toffanin per la prima intervista di coppia la grande coppia del tennis italiano: Fabio Fognini e Flavia Pennetta.

E ancora: direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip arriva Kabir Bedi e in studio anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da poco diventati genitori per la prima volta. Con loro anche Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo Ciavarro, diventata nonna.

Infine ospiti anche Rita Pavone e Fausto Leali e l’attrice Giusy Buscemi.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.