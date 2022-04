Torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin e trasmesso sabato 16 aprile 2022 con tante nuove interviste ed ospiti. Domenica 17 aprile, nel giorno di Pasqua, invece, appuntamento con la prima puntata de il “meglio di”.

Verissimo, ospiti di sabato 16 aprile 2022

Sabato 16 aprile 2022 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con “Verissimo”, il programma di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tantissimi gli ospiti previsti in studio pronti a raccontarsi a cuore aperto in interviste esclusive. Ospite Federica Brignone, la campionessa olimpica di sci, alla sua prima intervista televisiva. Non solo, direttamente dal serale di Amici di Maria De Filippi il giudice Stash. Il leader dei The Kolors è pronto a tornare in giuria dopo lo stop forzato causa Covid-19 e non solo, visto che in questi giorni ha annunciato l’arrivo di un secondo figlio dalla compagna Giulia Belmonte.

Sempre dal mondo di Amici in studi gli ultimi due concorrenti eliminati durante il serale: si tratta dei cantanti Aisha e Crytica. Tra le interviste della puntata segnaliamo anche quelle a Vladimir Luxuria pronta a raccontarsi a cuore aperto. Dal grande successo in tv alla politica fino alla recente esperienza come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022 dove fa coppia con Nicola Savino. Infine direttamente dall’Honduras in studio l’ultima naufraga eliminata Roberta Morise. La conduttrice ha perso la sfida al televoto e ha dovuto lasciare le spiagge dell’Isola dei Famosi.

Verissimo, domenica 17 aprile: le interviste più emozionanti

L’appuntamento con Verissimo raddoppia anche questa settimana. Il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin torna in onda anche domenica 17 aprile 2022, giornata di Pasqua, con la prima puntata di “Verissimo le storie“. Si tratta del meglio di alcune delle interviste più emozionanti di quest’edizione che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori.

Che dire un’occasione per poterle rivedere e riascoltare. L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica su Canale 5!.