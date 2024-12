Tutto pronto per il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 14 e domenica 15 dicembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 14 dicembre 2024

Sabato 14 dicembre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo campione d’ascolti presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti della puntata del sabato una delle coppie televisive più amate di sempre: si tratta di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che hanno festeggiato 31 anni dietro il bancone di “Striscia la Notizia”. In studio ospiti per la prima volta insieme Justine Mattera e la sorella Jessica per raccontare il loro difficile percorso di vita.

E ancora ospite Alberto Urso, l’ex vincitore di Amici di Maria de Filippi: dalla vittoria nel 2019 ai momenti di difficoltà fino al ritrovato successo. Ospiti della puntata anche l’attrice Alessandra Martines e la ex tronista Teresa Langella in compagnia del papà Alessandro. Infine ospite anche Camilla Mancini, figlia del grande allenatore e giocatore di calcio Roberto, per parlare del suo romanzo dal titolo “Sei una farfalla”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 15 dicembre 2024

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 15 dicembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. In studio per la prima volta in assoluto Fiorella Mannoia, interprete e cantautrice dallo stile inconfondibile che presenterà il suo nuovo album “Disobbedire”. Spazio poi all’intervista a Romina Power e Kabir Bedi pronti a raccontare della loro speciale amicizia e del recente viaggio in India.

Si torna a parlare poi di femminicidio con Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara, vittima di femminicidio a soli 15 anni. E ancora dal mondo di Amici di Maria De Filippi, due coppie molto amate: Giulia Pauselli con Marcello Sacchetta e Veronica Peparini con Andreas Müller. Infine in studio anche Paola Caruso.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.