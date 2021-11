Tutto pronto per il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice torna con due nuove imperdibili puntate con la presenza di grandissimi ospiti e personaggi di spicco del mondo dello spettacolo. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 13 e domenica 14 novembre 2021.

Verissimo, ospiti di sabato 13 novembre 2021

Sabato 13 novembre 2021 dalle ore 16.30 torna “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Nella puntata del 13 novembre in studio la rocker Loredana Bertè reduce dalla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti “Manifesto”. La cantante è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dall’ultimo album che ha debuttato ai vertici delle classifiche dei dischi più venduti alla sua vita privata.

Non solo, in studio ospite anche Lorella Cuccarini. La più amata dagli italiani è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo nel cast dei professori della scuola di Amici di Maria De Filippi. E ancora: ospite per la prima volta in assoluto Nino d’Angelo per presentare il suo ultimo disco. Le sorprese non finiscono qui visto che Silvia Toffanin incontra Tommaso Zorzi e il ballerino Tommaso Stanzani pronti a raccontare la loro storia d’amore. Infine in studio anche Simone Barlaam, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nei 50 metri stile libero.

Verissimo, ospiti di domenica 14 novembre 2021

Ma passiamo alla puntata di domenica 14 novembre 2021. Silvia Toffanin torna dalle 16.30 con una nuova puntata del rotocalco televisivo di successo e lo fa incontrando una delle coppie più amate del piccolo schermo. Si tratta della coppia artistica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada pronti a tornare dal 18 novembre alla guida di “Zelig”.

Non solo, tra gli ospiti dell’appuntamento della domenica pomeriggio anche la cantante Patty Pravo e la giornalista e conduttrice Rita dalla Chiesa. Infine ospite in studio anche Alessandra Amoroso che ha recentemente pubblicato il suo ultimo disco dal titolo “Tutto accade” che ha segnato il suo debutto sulle scene musicali.