Torna l’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 12 novembre 2022 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 12 novembre 2022

Come ogni sabato pomeriggio dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova imperdibile puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Questa settimana il consueto appuntamento, uno dei più seguiti ed amato dai telespettatori, va in onda solo il sabato visto che la domenica va in onda uno speciale dedicato a Tiziano Ferro e all’uscita del suo ultimo album di inediti dal titolo “Il mondo è vostro”.

Sabato 12 novembre dalle ore 16.30 è confermato l’appuntamento con “Verissimo”. Tornano le interviste di Silvia Toffanin pronta, anche questa settimana, ad incontrare grandi nomi dello spettacolo e non solo. Ospite in studio per una intervista a cuore aperto il grandissimo Nino Frassica. L’attore e comico è pronto a raccontarsi come non ha mai fatto prima: dal successo in tv grazie allo zampino di Renzo Arbore fino alla consacrazione come attore in “Don Matteo” e come presenza fissa nel programma “Che tempo che fa”. Non solo, Frassica parlerà anche della sua vita privata e del matrimonio con l’ex attrice hard Barbara Exignotis.

Verissimo, interviste di sabato 12 novembre: da Miriam Leone e Giacomo Gianniotti

Non solo, nella puntata di sabato 12 novembre 2022 di Verissimo ospiti in studio anche Miriam Leone e Giacomo Gianniotti. Gli attori sono i protagonisti principali del nuovo capitolo cinematografico “Diabolik-Ginko all’attacco” in uscita dal 17 novembre in tutte le sale e diretti dai fratelli Mainetti.

E ancora in studio anche l’attrice di teatro Pamela Villoresi per una lunga intervista tra vita privata e lavorativa. Ma non finisce qui: ospiti anche Flora Canto e Tosca D’Aquino per raccontare la loro speciale amicizia. Infine la simpatia travolgente del duo comico di Ale e Franz.