Torna il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ecco le anticipazioni e tutti gli ospiti di sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 su Canale 5.

Verissimo, ospiti di sabato 12 marzo 2022

Sabato 12 marzo 2022 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata imperdibile con la partecipazione di grandi ospiti e personaggi dello spettacolo. In studio ospite la giornalista Rula Jebreal per un racconto emozionante della sua vita di donna e inviata. Spazio poi a Walter Zenga, uno dei numeri uno del calcio mondiale.

Ospiti anche Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi con l’ex ballerino di “Amici” Tommaso Stanzani. Ma non finisce qui, visto che ospite in studio anche Francesca Michielin per festeggiare 10 anni di carriera: dalla vittoria a X Factor alla consacrazione al Festival della Canzone italiana di Sanremo. Infine ospiti anche: Valeria Fabrizi e le tre influencer e sorelle Valli: Beatrice, Ludovica ed Eleonora.

Verissimo, ospiti di domenica 13 marzo 2022

Come sempre Verissimo raddoppia anche domenica 13 marzo 2022 con il secondo appuntamento della settimana. Attenzione questa volta Silvia Toffanin anticipa però la puntata dalle ore 15:10 sfidando la Domenica In di Mara Venier. Per l’occasione un parterre di ospiti assolutamente da non perdere; a cominciare dall’attore Pierfrancesco Favino che torna nelle sale cinematografiche con “Corro da te”. E ancora: l’attrice Nancy Brilli.

Ospite anche Pierpaolo Pretelli reduce dall’esperienza di Tale e Quale Show e di valletto proprio dalla zia Mara Venier. Infine, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, ospiti in studio: Soleil Sorge, i tre moschettieri Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. Infine in studio anche gli ultimi due eliminati dal reality show: Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

L’appuntamento con Verissimo é come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5!