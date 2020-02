Quali saranno, per la nuova puntata di Verissimo, gli ospiti di sabato 29 febbraio 2020? Ecco tutte le anticipazioni sul programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Sarà una puntata ricca di ospiti dove con Barbara d’Urso e Federica Panicucci si parlerà anche di Coronavirus. Nello studio approderanno poi molti personaggi protagonisti del Grande Fratello Vip per raccontare la loro esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Chi vi sarà? Pago insieme all’amata Serena Enardu, ma anche Clizia Incorvaia, squalificata lunedì scorso.

Verissimo ospiti 29 febbraio 2020: i protagonisti del GF Vip 2020

Dopo aver detto, settimana scorsa, proprio a Verissimo, di essere pronta a sposare Pago, Serena Enardu tornerà insieme all’amato in studio per raccontare come siano andati i giorni fuori dalla casa del GF Vip. Da quanto si evince sui social pare che entrambi abbiano però ritrovato la serenità e si stiano godendo momenti felici insieme ai rispettivi figli. Su Instagram hanno condiviso, infatti, una allegra cenetta in famiglia a base di pizza.

Pago, però, avrà modo anche di raccontare la sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, parlare di Serena e rispondere a tutte le critiche ricevute.

Spazio poi a Clizia Incorvaia, squalificata lunedì scorso per via delle pesanti affermazioni fatte. Uscita dalla casa la Incorvaia ha continuato a dividere i fan. Sui social, infatti, c’è chi ha continuato a puntarle il dito contro pensando che non avesse davvero capito la gravità delle sue parole visto che ri-postava messaggi dei fan che chiedevano che Signorini la facesse rientrare in casa. Clizia è andata, però, anche a bersi una birra a Fregene e ha sottolineato di aspettare Paolo Ciavarro.

Verissimo: tanti cantanti in studio oltre a Beppe Fiorello

Chi altri approderà nel salotto di Silvia Toffanin? A quanto pare la conduttrice avrà modo di intervistare la cantante Elodie. L’artista, reduce da Sanremo, parlerà dei suoi obiettivi futuri, ma anche delle sue relazioni amorose. Ospiti del talk show anche: Iva Zanicchi e Junior Cally. Spazio poi anche all’amatissimo Beppe Fiorello pronto a presentare la sua ultima “fatica” e a regalare nuove forti emozioni.

Puntata Speciale: i volti dell’informazione Mediaset

Altri ospiti? Nello studio di Silvia Toffanin, per quella che si annuncia una puntata davvero molto speciale, approderanno anche: Barbara d’Urso, Federica Panicucci, Alessandra Viero e Cesara Buonamici. Cosa faranno i quattro volti dell’informazione Mediaset?

Ebbene in apertura di trasmissione vi sarà un ampio spazio dedicato all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia. A parlarne con Silvia Toffanin vi saranno proprio i volti femminili che ogni giorno entrano con i loro programmi d’informazione e con i Tg nelle case dei telespettatori.