Sabato 28 settembre Silvia Toffanin torna con un nuovo ed imperdibile appuntamento di ‘Verissimo‘. Come al solito non mancheranno le interviste ai personaggi televisivi molto conosciuti dal pubblico di casa. Vi anticipiamo che ci saranno il calciatore Alessandro Matri e la sua storica fidanzata Federica Nargi.

La Toffanin accoglierà in studio anche la conduttrice Paola Perego e l’attore piemontese Luca Argentero. Vedremo l’artista romano Fabrizio Moro il quale dal 18 ottobre riparte con il tour ‘Figli di nessuno’. Tutti loro avranno modo di rivelare delle importanti novità che li riguardano da vicino.

Verissimo ospiti Luca Argentero e la coppia Alessandro Matri e Federica Nargi

Per Alessandro Matri e Federica Nargi si tratta della prima intervista di coppia. I due stanno insieme dal 2009 ed hanno due splendide bambine Sofia e Beatrice. Lui calciatore e lei ex velina di Striscia la Notizia, ai microfoni di Verissimo racconteranno per filo e per segno come è cominciata la loro fiabesca storia d’amore. Per la Nargi non si tratta della prima volta che viene accolta all’interno di questo rotocalco televisivo, infatti le sue due gravidanze furono annunciate proprio da Silvia Toffanin. Che sia l’occasione per annunciare un loro matrimonio?

Per quanto riguarda l’attore Luca Argentero, in puntata rilascerà una lunga intervista alla padrona di casa e aggiornerà il pubblico sulla sua vita amorosa e sulle ultime novità riguardanti il lavoro. Nel dettaglio parlerà del suo nuovo progetto televisivo per Sky riguardante un film su Leonardo Da Vinci intitolato ‘Io, Leonardo’ (In uscita al cinema il prossimo 2 ottobre).

Silvia Toffanin accoglie anche Paola Perego e Fabrizio Moro a Verissimo

Continua il filone di interviste dedicate alle ormai ex conduttrici di mamma Rai. Dopo Antonella Clerici e Adriana Volpe, ecco che a raccontare la sua esperienza sarà Paola Perego. Davanti alle telecamere di Canale 5, Paola parlerà senz’altro della sua lunghissima esperienza televisiva che dura da circa 30 anni. Ha condotto svariati programmi tra cui anche Mezzogiorno in Famiglia e Domenica In, inoltre nel 2006 ha avuto modo di presentare Verissimo. La Perego si aprirà anche sulle faccende di cuore. Dal 2011 è sposata con il 59enne Lucio Presta, un noto agente dello spettacolo.

Ci sarà anche il noto cantante Fabrizio Moro. Quest’ultimo si prepara a partire con il suo tour ‘Figli di nessuno’ in giro per l’Italia. La tournée inizierà venerdì 18 ottobre con prima tappa a Roma, la città natale dell’artista.