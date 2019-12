Cosa succederà nella prossima puntata di Verissimo? Quali saranno gli ospiti di sabato 21 dicembre 2019? Nel salotto di Silvia Toffanin arriveranno: Rita Rusic e Alessandra Amoroso. La prima, pronta ad entrare nella casa del GF Vip 4, si racconterà davanti a tutti. Oltre a loro anche: Wanda Nara.

Verissimo ospiti 21 dicembre 2019: la seconda concorrente del GF Vip 4

Sabato 14 dicembre, nello studio di Verissimo, sotto gli occhi Silvia Toffanin, Pago ha annunciato di essere a tutti gli effetti un concorrente del GF Vip 4. Proprio in quel momento, ancora durante l’intervista all’ex concorrente di Temptation Island Vip, l’amatissima conduttrice ha svelato l’arrivo in studio di Rita Rusic nella puntata successiva.

La prima concorrente ufficiale del reality di Alfonso Signorini, la prima ad essere annunciata, avrà così modo di raccontarsi. Sabato prossimo pertanto vedremo nel salotto di Canale 5 l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Di cosa si parlerà?

La Rusic svelerà ulteriori dettagli sulla sua vita privata e sulla sua ‘querelle’ – se così possiamo definirla- con Valeria Marini? I vecchi rancori torneranno a galla? Oltre a qualche antica ruggine, infatti, al Rusic entrerà nella stessa casa in cui ha soggiornato, nella prima edizione, proprio la Marini.

Quali altri concorrenti del GF Vip 4 approderanno nello studio del rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia Mediaset? Difficile a dirsi. Oltretutto il programma andrà quasi sicuramente in ferie durante le Feste e quando riprenderà la sua regolare programmazione, molto probabilmente, la casa più spiata d’Italia avrà già aperto le sue porte.

A far capolino nel salotto di Canale 5 sarà però anche Wanda Nara, futura opinionista del reality insieme a Pupo. La procuratrice e compagna di Icardi parlerà della sua famiglia, del marito e del passaggio dall’Inter ad una squadra straniera, ma molto probabilmente anche della sua nuova avventura televisiva dopo Tiki Taka.

Verissimo: puntata natalizia con tante sorprese e Alessandra Amoroso

Silvia Toffanin ha anche detto che la prossima puntata di Verissimo, quella ad un passo dal Natale, sarà una puntata interamente dedicata alla Feste. In attesa di Babbo Natale, però, la conduttrice farà tante sorprese ai telespettatori che dovranno rimanere incollati al teleschermo.

Quali altri ospiti vi saranno? Pronta a ricantare, forse, come tradizione vuole, “Immobile” e Stupida, senza base musicale, arriverà la bravissima Alessandra Amoroso. Non è ancora chiaro il motivo dell’intervista, ma i fan non vedono l’ora di vedere la loro artista preferita in tv.