Sabato 19 ottobre 2019 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin. Quali saranno gli ospiti intervistati dalla moglie di Pier Silvio Berlusconi?

Verissimo ospiti 19 ottobre 2019

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin riapre le porte del suo salotto con nuove ed imperdibili interviste. Quali saranno gli ospiti della puntata di sabato 19 ottobre 2019?

L’account ufficiale del programma di Canale 5 ha ufficializzato i primi ospiti della prossima puntata. In studio ci saranno Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due sono sposati dal 2002 ed hanno ben tre figli: Silvia, Davide e Adele. Una coppia affiatatissima e soprattutto vincente. La Bruganelli, oltre ad essere la moglie del conduttore televisivo, fa parte anche della sua troupe di lavoro (QUI LA NOSTRA INTERVISTA).

In studio sicuramente si parlerà del nuovo libro di Bonolis, “Perchè parlavo da solo“, edito Rizzoli. Il conduttore da qualche giorno è una new entry in tutte le librerie d’Italia. Il 25 ottobre sarà a Bari per la presentazione della sua nuova opera.

Verissimo, gli ospiti del 19 ottobre 2019: ci sarà anche Mahmood

Nella prossima puntata di Verissimo, in onda sabato 19 ottobre 2019, ci sarà anche Mahmood. Il vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo racconterà tutte le sue sensazioni nello studio di Silvia Toffanin.

Dopo il successo con “Soldi“, brano presentato anche all’Eurovision Song Contest, il cantante ha realizzato altri due brani di gran successo: “Calipso” (insieme a Charlie Charles, Dardust e Sfera Ebbasta) e soprattutto “Barrio“. Alessandro ha scritto anche un brano per Marco Mengoni, “Duemila volte“, che sta avendo molto successo soprattutto in radio.

Gli altri ospiti di Verissimo per la puntata di sabato 19 ottobre 2019 saranno ufficializzati nelle prossime ore attraverso le pagine ufficiali Instagram e Facebook e attraverso un comunicato ufficiale. Non ci resta che aspettare con ansia i nuovi ospiti.

