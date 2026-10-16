Raffaele Sollecito torna a parlare della propria vita e delle conseguenze che la vicenda di Perugia continua ad avere sul suo presente. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata in onda domenica 18 ottobre 2026 alle 15.45 su Canale 5, Sollecito affronta diversi temi: dal rapporto con Amanda Knox al caso di Alberto Stasi, fino alla possibilità di costruire una famiglia in Italia.

«Mi sento ancora prigioniero di uno stigma che mi perseguita e che, di fatto, ha condizionato tante cose nella mia vita», racconta nel corso dell’intervista.

Raffaele Sollecito parla di Alberto Stasi a Verissimo

Tra i passaggi più forti dell’intervista c’è quello dedicato ad Alberto Stasi e al caso di Garlasco. Sollecito racconta di avergli inviato una lettera di vicinanza e precisa di non voler mettere sullo stesso piano le rispettive vicende personali. A suo giudizio, però, ci sarebbe un elemento che le accomuna.

«Non mi paragono alla sua vicenda, ma all’ingiustizia che c’è dietro», dichiara, aggiungendo: «Per me è assolutamente innocente, perché non c’è mai stata una prova contro di lui».

Si tratta naturalmente della posizione personale espressa da Sollecito durante l’intervista a Verissimo.

Sollecito su Amanda Knox e lo spettacolo Cartwheel

Silvia Toffanin gli chiede anche dello spettacolo teatrale di stand-up comedy “Cartwheel” di Amanda Knox. Il titolo richiama la “ruota” che Knox avrebbe fatto in questura e Sollecito ammette di essere rimasto colpito da quella scelta.

«Quel titolo mi arriva un po’ come una provocazione. Mi ha un po’ colpito lo stomaco sapere che lo ha intitolato così», racconta. Sollecito ritiene che quell’episodio non dovrebbe essere trasformato in un simbolo e invita anche a considerare il punto di vista della famiglia di Meredith.

«Mi sono chiesto: prova a metterti dalla parte della famiglia di Meredith», afferma.

Raffaele Sollecito e Amanda Knox: «Ci volevamo molto bene»

Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per un ricordo più personale legato al rapporto con Amanda Knox.

Sollecito torna su un episodio avvenuto durante un viaggio a Gubbio, quando un artista di strada lo aveva visto spingere il passeggino della figlia di Amanda e lo aveva scambiato per il padre della bambina.

«Quando ho risposto che la bambina non era mia ho avuto un sussulto. C’è stato come un fermo immagine, per più di un minuto nessuno ha fiatato», racconta.

Da quell’episodio nasce inevitabilmente una riflessione su come sarebbe potuta cambiare la loro vita se non fosse intervenuta la vicenda che li ha coinvolti.

«Cosa sarebbe successo tra me e Amanda senza quella tragedia?»

Raffaele Sollecito non nasconde l’affetto che esisteva tra lui e Amanda Knox.

«Ci volevamo molto bene e ci trovavamo bene insieme», racconta a Silvia Toffanin.

Poi lascia aperta una domanda sul loro possibile futuro:

«Cosa sarebbe successo nel concreto senza questa tragedia? È un punto interrogativo che forse non avrà mai risposta».

Una riflessione che arriva a distanza di quasi vent’anni dagli eventi che hanno segnato profondamente la vita di entrambi.

Raffaele Sollecito: «Non voglio creare una famiglia in Italia»

Nella parte finale dell’intervista Sollecito affronta anche il tema della paternità e della possibilità di costruire una propria famiglia.

Le sue parole sull’Italia sono particolarmente nette.

«Non ho nessuna stima dell’Italia, delle sue istituzioni. Non voglio creare una famiglia qui», dichiara.

Una posizione che Sollecito lega al peso che, a suo dire, la sua vicenda continua ad avere ancora oggi sulla propria vita personale.

Quando va in onda Raffaele Sollecito a Verissimo

L’intervista completa a Raffaele Sollecito sarà trasmessa a Verissimo domenica 18 ottobre 2026, dalle ore 15.45 su Canale 5.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Sollecito ripercorrerà quindi alcuni degli aspetti più delicati della propria storia, parlando di Amanda Knox, del caso di Alberto Stasi e delle scelte che immagina per il proprio futuro.