Verissimo non va in vacanza e nel giorno di Santo Stefano, sabato 26 dicembre 2020, torna con una puntata ricca di ospiti. Per la prima volta in assoluto, infatti, il rotocalco campione d’ascolti non si ferma per le vacanze natalizie e continua la sua regolare programmazione con la speciale puntata dal titolo “Verissimo Merry Xmas“. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Verissimo Merry Xmas, ospiti di sabato 26 dicembre 2020: arriva Maria De Filippi

Verissimo si tinge di rosso e per festeggiare il Santo Natale e le festività natalizie si trasforma in “Verissimo Merry Xmas“. Sabato 26 dicembre 2020 dalle ore 15.00 appuntamento anticipato con il talk show di successo condotto da Silvia Toffanin pronta a regalare un pomeriggio di spensieratezza a milioni di italiani. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno nello studio e non mancheranno le sorprese.

Super ospite della puntata di oggi la regina della televisione italiana: Maria De Filippi. Queen Mary è reduce da un anno ricco di successi e per la prima volta è pronta a raccontarsi in una lunghissima intervista. La conduttrice parlerà del successo dei programmi “Uomini e Donne“, “Amici“, “C’è posta per te” e “Tu si que vales“, ma si soffermerà anche sulla sua vita privata.

Verissimo tra gli ospiti di oggi: Al Bano e Alberto Urso

Ma non finisce qui, nella puntata di “Verissimo Merry Xmas” ospite anche Al Bano Carrisi che parlerà del suo Natale in Famiglia. Non solo, il cantante di Cellino San Marco regalerà al pubblico di Canale 5 anche alcune delle più belle canzoni della tradizione natalizia.

Tra gli ospiti anche Alberto Urso, l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, che recentemente abbiamo visto come Guest nella casa del Grande Fratello Vip 2020. E ancora ospite Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 del programma “Io canto”. In collegamento, invece, ci saranno Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi che racconteranno il loro Natale lontano dalle famiglie e dagli affetti per via del lockdown imposto dal Governo per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Le risate saranno assicurate dalla presenza di Katia Follesa, mentre per la gioia dei più piccolo ci saranno Me contro te, Luì e Sofì, la famosa coppia di youtuber che sono un vero e proprio mito per i bambini e gli adolescenti italiani.