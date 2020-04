Quali interviste rivedremo nella nuova puntata di Verissimo – Le Storie? Come è stata confezionata la puntata del rotocalco di Canale 5 che andrà in onda sabato 4 aprile 2020 a partire dalle 16:00 e che ci terrà compagnia fino all’ora di cena? Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti. Potremo vivere grandi emozioni con Gerry Scotti e Costanza Caracciolo. Ci addentreremo nel mondo della musica passando da Mahmood a Ermal Meta attraverso il giovane Irama. Rideremo, oltretutto, a crepapelle. Con chi? Con Leonardo Pieraccioni !

Verissimo – Le Storie, anticipazioni 4 aprile 2020: tanta buona musica

Negli ultimi mesi nel salotto di Silvia Toffanin si sono seduti diversi protagonisti del mondo della musica. Nella puntata di sabato 4 aprile rivedremo alcuni di essi. Chi per l’esattezza? Ebbene lo staff ha deciso di confezionare una puntata davvero ricca di sorprese.

Rivivremo così l’intervista a Mahmood, ma anche quella al giovane Irama e all’amatissimo Ermal Meta. Cosa accadde nelle rispettive interviste? Ebbene tutti e tre gli artisti raccontarono un po’ della loro vita professionale e dei loro progetti futuri, ma anche la loro vita privata.

In una delle vecchie interviste, ad esempio, Ermal Meta parlò a Silvia Toffanin della sua vita e dell’amore per i suoi fratelli dicendo: “In amore è meglio abbondare, per me i miei fratelli sono tutto. Io darei la vita per loro e non esiste una cosa più totalizzante di questa. Mamma è ciò che ha creato il nostro legame sin da piccoli, è stata severa ma è stata una madre stupenda”.

Irama, invece, approdò in studio pochi giorni dopo l’annuncio con la rottura del fidanzamento con Giulia De Lellis. In realtà la puntata era stata registrata giusto un attimo prima dell’annuncio pubblico. In quell’occasione spese bellissime parole per l‘influencer. Oggi come oggi, dopo la storia con Andrea Iannone, invece, Giulia De Lellis pare essere tornata con l’ex. Sul settimanale Chi sono state pubblicate foto di Giulia insieme ad Andrea Damante. Pare che i due stiano vivendo la “quarantena” insieme a Roma, a casa dei genitori di lei.

Verissimo ospiti: da Gerry Scotti a Leonardo Pieraccioni

Quali altre interviste rivedremo? La puntata sarà davvero ricca. Ad andare in onda vi saranno anche interviste come quelle realizzate a Gerry Scotti e Costanza Caracciolo. Quest’ultima è approdata in studio, negli ultimi mesi, ben due volte. La prima insieme a Christian Vieri. La seconda, qualche tempo dopo, per annunciare a tutti di essere incinta e di aspettare la secondo figlia. A distanza di mesi da quell’intervista, sui social, è giunta la notizia della nascita della bimba. L’ex Velina ha dovuto affrontare da sola il parto. L’esperienza è stata, nonostante tutto, magnifica. Sia la mamma che la figlia godono di ottima salute.

Spazio anche alle bellissime chiacchierate con Leonardo Pieraccioni e Gabriella Pession. L’attrice fu intervistata da Silvia Toffanin in occasione della presentazione della fiction che la vedeva protagonista. In quel momento oltre a parlare del suo personaggio e della serie tv alla quale teneva molto, la Pession parlò della sua bellissima famiglia e del compagno che era entrato a far parte del cast di Grey’s Anatomy. La Pession annunciò il suo trasferimento in America sottolineando che avrebbe seguito l’amato. In questo particolare momento, però, a causa del Coronavirus, anche le produzioni americane si sono fermate. Il cast di Grey’s Anatomy ha così dovuto interrompere le riprese. Tutto il materiale di scena che poteva servire agli ospedali è stato donato.

Per finire verrà rimandata in onda anche l’intervista a Heather Parisi.

Una sigla speciale per Verissimo

L’emozionante coro virtuale sulle note di “Imagine”, intonato da moltissimi personaggi del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport, che settimana scorsa hanno accolto l’invito del talk show, diventa da questo sabato la sigla di “Verissimo – Le storie” e ogni settimana si arricchirà di nuovi contributi.

L’hashtag #ImagineForVerissimo ha ottenuto un ottimo riscontro anche sui social tanto che molti volti noti si sono uniti al canto corale.

Ecco perché questa settimana, quindi, i telespettatori vedranno esibirsi, tra gli altri, anche: Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Arisa, Aurora Ramazzotti, Daniele Bossari con Filippa Lagerback, Francesco Monte, Emma e Ilary Blasi.