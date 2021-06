Tutto pronto per l’ultima puntata di Verissimo Le Storie, il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa stagione da record. Curiosi di scoprire tutte le anticipazioni e gli ospiti del gran finale in onda sabato 26 giugno 2021 su Canale 5?

Verissimo Le Storie, gli ospiti di sabato 26 giugno 2021

Sabato 26 giugno 2021 dalle ore 16.00 appuntamento con il gran finale di “Verissimo- Le storie“, le più belle interviste realizzate in questa edizione 2020-2021 del rotocalco campione d’ascolti condotto da da Silvia Toffanin su Canale 5. Come sempre durante la puntata non mancheranno contenuti inediti finora mai andati in onda.

L’intervista inedita della puntata è quella realizzata da Silvia Toffanin con Alvaro Soler, il cantautore catalano conosciuto per le hit “Sofia” ed “El mismo sol”. L’ex giudice di X Factor è pronto a raccontarsi a cuore aperto: dalla gavetta al grande successo nel mondo della musica fino alla vita privata. Recentemente proprio Soler su Instagram ha ufficializzato la fine della storia d’amore con la collega Sofia Ellar dopo più di 4 anni di relazione.

Ma non finisce qui, visto che per la gioia dei telespettatori saranno diverse le interviste riproposte: si parte dall’esclusiva chiacchierata tra Lapo Elkann e Silvia Toffanin. Il nipote di Gianni Agnelli è stato ospite per la prima volta del rotocalco televisivo raccontandosi come non ha mai fatto prima. Dal cognome importante agli eccessi nella vita che l’hanno reso spesso protagonista del gossip mondiale.

Verissimo oggi, le interviste a Orietta Berti e Pupo

Nell’ultima puntata di Verissimo Le Storie in onda sabato 26 giugno 2021, Silvia Toffanin incontra altri grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra le interviste in programma ci sono anche quella realizzata a Lorella Cuccarini. La più amata dagli italiani si è raccontata per la prima volta: dai primi anni in tv, all’amicizia con Pippo Baudo, all’amore per il marito Silvio Testi e i figli fino allo scontro social con Raffaella Carrà.

E ancora: l’intervista a Orietta Berti, la regina dell’ultimo Festival di Sanremo 2021 dove ha conquistato tutti con i suoi outfit e con il brano “Quando ti sei innamorato”. Infine tra gli ospiti anche Marisa Laurito e il cantante Pupo che si è raccontato: dalla ludopatia al triangolo amoroso con la moglie e l’amante.