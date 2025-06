Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin, torna con il secondo appuntamento dal titolo “Verissimo Le Storie” trasmesso nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 7 e domenica 8 giugno 2025.

Sabato 7 giugno 2025 dalle ore 16.30 torna “Verissimo – Le Storie“. Dopo una stagione di successo, il programma di interviste più seguito del piccolo schermo torna con la speciale versione “Verissimo – Le Storie”. Silvia Toffanin è pronta a intrattenere il pubblico con la messa in onda del meglio delle interviste realizzate nell’ultima stagione. Nel consueto doppio appuntamento spazio, oltre a contenuti inediti, ad alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin.

Tra le interviste al centro della puntata di sabato 7 giugno 2025: quelle realizzate a Manuela Arcuri e Ermal Meta. L’attrice romana torna a raccontarsi nel salotto televisivo tracciando un percorso della sua vita professionale e privata. Dal grande successo al cinema e nel mondo della televisione fino all’incontro con Giovanni Di Gianfrancesco, l’imprenditore che ha sposato e con cui ha avuto il figlio Mattia. Spazio poi all’intervista realizzata ad Ermal Meta; il cantautore di origini albanese racconta la grande emozione di essere diventato padre, ma anche i progetti futuri nel mondo della musica.

Verissimo, gli ospiti di domenica 8 giugno 2025

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie torna anche domenica 8 giugno 2025 dalle ore 16.00. Nell’appuntamento domenicale i telespettatori potranno rivedere l’intervista realizzata da Silvia Toffanin ad Alessandra Amoroso. La ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi sta vivendo un momento magico della sua vita, visto che è in dolce attesa del primo figlio. Non solo spazio all’intervista al gruppo dei The Kolors reduci dal grande successo al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Tu con chi fai l’amore”.

Infine l’intervista – ritratto a Simona Ventura, la popolare conduttrice tornata a Mediaset per ricoprire il ruolo di opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie è per sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.