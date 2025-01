Le festività natalizie si concludono con l’ultimo appuntamento di Verissimo Le Storie, lo speciale appuntamento con la messa in onda delle interviste più emozionanti e coinvolgenti della stagione 2024. Ecco le anticipazioni e gli ospiti di “Verissimo-Le Storie” in onda sabato 4 e domenica 5 gennaio su Canale 5.

Verissimo – Le Storie, gli ospiti di sabato 4 gennaio 2025

Sabato 4 gennaio 2025 dalle ore 16.30 torna su Canale5 Verissimo Le storie, le interviste più emozionanti e coinvolgenti realizzate da Silvia Toffainin in questa stagione televisiva. Un’occasione per rivivere o per scoprire alcuni retroscena inediti su protagonisti del piccolo e grande schermo. Tra i protagonisti al centro della puntata c’è Rossella Brescia, ballerina e conduttrice di successo che è pronta a raccontarsi a cuore aperto. Dal grande successo in tv alla vita privata e sentimentale dopo la separazione dal compagno storico Luciano Cannito. E ancora ospite anche Sal Da Vinci, autore della canzone tormentone “Rossetto e caffè” con cui è ai vertici delle classifiche streaming.

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti di Verissimo Le Storie anche Rosita Celentano, la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori e la ballerina Francesca Tocca. Infine la storia d’amore tra Benedetta Parodi e Fabio Caressa, una delle coppie più longeve del piccolo schermo!

Verissimo-Le Storie, gli ospiti di domenica 5 gennaio 2025

L’appuntamento con Verissimo – Le Storie torna anche domenica 5 gennaio 2025 dalle ore 16.00 su Canale 5. Tra gli ospiti il mitico Gerry Scotti, per tutti lo Zio Gerry, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo che dal 10 gennaio è pronto a tornare con la nuova edizione di “Io Canto Senior”. E ancora ospite Eleonora Abbagnato, la etoile di danza oggi direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma pronta a raccontarsi tra vita privata e lavorativa.

Non solo, in studio anche Katia Follesa e Valeria Graci per raccontare la loro lunga amicizia e il ritorno insieme con un nuovo show. Si prosegue poi con Gianni Sperti, ballerino ed opinionista fisso del dating show di Uomini e Donne. E ancora: Asia Argento, la figlia di Dario Argento, attrice e regista conosciuta ed apprezzata anche all’estero. Infine la food blogger Benedetta Rossi.

Ricordiamo che nuove puntate del rotocalco televisivo campione d’ascolti tornano in onda da sabato 11 e domenica 12 gennaio con l’edizione 2025!