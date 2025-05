Abbiamo già avuto modo di scoprire che Ipek è una donna senza troppi scrupoli, disposta a tutto pur di vendicarsi di Güzide. La figlia di Sezai supererà però il limite nelle prossime puntate della soap turca Tradimento, arrivando a compiere un azione che convincerà anche suo padre a rinnegarla. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame turche Tradimento: Ipek contro Güzide, il primo piano fallisce

Ipek sarà sempre più determinata a vendicarsi della giudice che – secondo lei – è stata responsabile della morte della madre. Dopo aver messo a punto un piano diabolico per farla accusare di corruzione, arriverà a fingersi morta pur di vedere la carriera di Güzide distrutta per sempre.

In passato la figlia di Sezai aveva già tentato di distruggere la donna, con l’aiuto di Bilal, un attore amico di Serra. Il piano prevedeva che Bilal si presentasse nello studio della giudice sotto falso nome, raccontando di essere coinvolto in una causa legata a una grossa eredità. Suat Pakaydin – questo era il nome fittizio dell’uomo – le aveva riferito che giudice e cancelliere gli avevano chiesto una tangente di due milioni di dollari.

Guzide era caduta nella trappola, e la conversazione era stata registrata. In seguito il nastro era stato manomesso per fare apparire che fosse stata lei stessa a fare una richiesta di denaro. La registrazione era stata poi consegnata da Azra al suo amico Rustu, giornalista, con l’obiettivo di creare uno scandalo mediatico. Il piano però non avrà avuto l’effetto sperato, visto che Güzide riuscirà a contenere lo scandalo presentandosi alla testata giornalistica che aveva pubblicato il video per raccontare come siano andate veramente le cose.

La vendetta di Ipek nelle puntate future Tradimento

Sezai tuttavia non sarà disposta a dividere l’amore del padre con la giudice, e arriverà al punto di cercare di investirla per liberarsi di lei. Ancora una volta il suo piano non andrà in porto, e Sezai cercherà anche di proteggerla, evitando di rivelare a Güzide che sarà stata sua figlia a cercare di ucciderla.

Ma neppure questo basterà a fermare la ragazza, visto che alla fine deciderà di inscenare il suo suicidio per far colpo sul padre. Dopo aver fatto scivolare la sua auto in un lago vicino a Istanbul, Ipek si rifugerà a casa di alcuni conoscenti. Tutti la crederanno morta, e mentre la polizia avvierà le ricerche del corpo, Sezai sarà in preda al rimorso al pensiero che la figlia si sia suicidata per colpa sua.

Ipek non è morta: verità choc nelle prossime puntate Tradimento

Yesim scoprirà che Ipek è viva, e informerà subito Oltan, che si recherà immediatamente nella casa dove si sarà rifugiata la donna. La affronterà con parole durissime, e subito dopo informerà anche Güzide e Sezai. Anche loro accoreranno lì, e l’uomo rivlgerà alla figlia parole terribili.

Ormai stanco di dover “coprire” le sue azioni dettate solo dalla sete di vendetta nei confronti di Güzide, si rivolgerà alla figlia rinnegandola. “Volevi vedermi morto, vero? Dopo tutto quello che ho fatto per te, dopo averti protetta anche quando non avrei dovuto. Da oggi non hai più un padre, per me non esisti“. Dopo aver pronunciato queste parole l’uomo prenderà per mano la giudice e i due si allontaneranno, lasciando Ipek completamente sola.