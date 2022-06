Torna l’appuntamento con “Verissimo Le Storie” con il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa edizione da record. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti dell’appuntamento di sabato 18 giugno 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 18 giugno 2022

Sabato 18 giugno 2022 dalle ore 16.30 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Verissimo Le Storie” trasmesso in contemporanea streaming anche su portale Mediaset Infinity. Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia ai telespettatori con le interviste più belle ed emozionanti realizzate in questa edizione campione d’ascolti.

La prima ospite di puntata è Alessandra Amoroso. Alla vigilia del suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, la cantante si racconta a cuore aperto. Dal rapporto con i genitori Walter e Angela alla nonna Maria, la cui morte è stato un colpo al cuore.

Non solo, Alessandra ha parlato anche della nipotina Andrea a cui è legatissima e della sua vita sentimentale dopo la fine della lunga storia d’amore con Stefano Settepani. Non solo, ospite anche Miriana Trevisan reduce dalla partecipazione al Grande Fratello Vip.



Verissimo, tra gli ospiti anche Christian De Sica e Valeria Fabrizi

Non solo Alessandra Amoroso e Miriana Trevisan nella puntata di “Verissimo – Le Storie” di sabato 18 giugno 2022. Tra i protagonisti delle interviste da non perdere anche Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Una intervista doppia per la coppia pronta a confessare come è nato il loro grande amore.

Ospite in studio anche Christian De Sica per ripercorrere la sua straordinaria carriera di attore, regista e showman. Il figlio di Vittorio De Sica è senza alcun dubbio tra gli indiscussi numeri uno del mondo dello spettacolo. Infine l’emozionante intervista di Valeria Fabrizi che ha raccontato la sua vita privata e artistica in un crescendo di emozioni ricordando anche Walter Fabrizi e il marito Tato Giacobetti.

L’appuntamento con Verissimo Le Storie è dalle ore 16:30 su Canale 5.