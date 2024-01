Tutto pronto per il duplice nuovo appuntamento di Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco televisivo di successo con protagonisti personaggi e volti noti di cinema e tv. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024.

Verissimo, ospiti di sabato 6 gennaio 2024

Sabato 6 gennaio 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con l’ultima puntata di “Verissimo – Le storie”, gli speciali con il meglio delle interviste realizzate nel corso del 2023 da Silvia Toffanin. Per l’ultima puntata la conduttrice e padrona di casa è pronta a riproporre ai telespettatori di Canale 5 le interviste realizzate a Lorella Cuccarini, Luciana Littizzetto, Sandra Milo e Alena Seredova.

Verissimo, ospiti di domenica 7 gennaio 2024

Da domenica 7 gennaio 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del 2024 di Verissimo. Silvia Toffanin è pronta a dare il via alla stagione 2024 del popolare e seguitissimo rotocalco televisivo di successo con un parterre di ospiti di primissimo livello. In studio a pochi giorni dall’uscita nelle sale cinematografiche, ospite Leonardo Pieraccioni protagonista di una intervista ritratto assolutamente da non perdere. L’attore e regista toscano è pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e lavorativa. Non solo, il regista presenterà il suo nuovo film “Pare parecchio Parigi”.

Spazio poi alla prima intervista di Marta Viola, la finalista e vincitrice di Io Canto Generation 2023. La giovane cantante sarà ospite in studio con gli altri due finalisti Andrea Carpinteri e Daniele Mattia Inzucchi. Non solo, presenti anche tre dei capisquadra: Benedetta Caretta, Anna Tatangelo e Mietta. Ma non finisce qui, ospiti in studio anche Alessandra e Rosita Celentano per raccontare il loro rapporto speciale. Due cugine di vita diventate anche grandissime amiche. Da segnalare anche la presenza di Vera Gemma, mentre dal mondo di Uomini e Donne in studio Alessandro Vicinanza per raccontare la fine della storia d’amore con Ida Platano, ma anche la sua rinascita.

Questo e tanto altro nelle puntate di sabato e domenica di Verissimo su Canale 5.