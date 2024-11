Torna Verissimo di Silvia Toffanin, il programma di interviste campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5. Nel doppio appuntamento del weekend tanti nuovi ospiti ed imperdibili interviste. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle nuove puntate in onda sabato 2 e domenica 3 novembre 2024.

Verissimo, gli ospiti di sabato 2 novembre 2024

Sabato 2 novembre 2024 dalle ore 16.30 appuntamento con una nuova puntata di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Nella puntata di sabato ospite Arisa tornata alla musica con il nuovo singolo “Canta ancora” colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Con lei in studio anche il giovane protagonista: Samuele Carrino.

Tra gli ospiti della puntata anche Fausto Leali, caposquadra di Io Canto Generation, che festeggia 80 anni. E ancora: racconto di Virginio, dalla scuola di “Amici” al suo ultimo singolo “Amarene. Da Temptation Island, invece, la storia d’amore di Diandra e Valerio, mentre Patrizia Pellegrino si racconta in studio con la mamma Elena. Infine ospiti Çağla Demir e Rüzgar Aksoy, gli attori che prestano il volto a Banu e Tarik della serie “Endless Love”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 3 novembre 2024

Verissimo torna in onda anche domenica 3 novembre dalle ore 16.00 sempre su Canale 5. Ospiti in studio Vanessa Incontrada e Claudio Bisio che presto torneranno con la nuova edizione di “Zelig”. E ancora Arianna David, la ex Miss Italia, è pronta a raccontarsi in una intervista a cuore aperto in cui parlerà della lunga battaglia contro l’anoressia. Imperdibile poi la reunion di Katia e Valeria che finalmente tornano a lavorare insieme a teatro.

Spazio poi all’intervista ad Eleonora Abbagnato, direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Infine ospite per la prima volta Deborah Lettieri, la nuova professoressa di ballo di “Amici”. Infine Orietta Berti per una intervista inedita in compagnia dei suoi due figli Omar e Otis.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.