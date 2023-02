Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023.

Verissimo, ospiti di sabato 18 febbraio 2023

Sabato 18 febbraio 2023 dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di “Verissimo“, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Un appuntamento da non perdere con la prima intervista post Sanremo 2023 di Levante. La cantautrice siciliana è pronta a raccontarsi a cuore aperto dopo la seconda partecipazione alla kermesse canora con il brano “Vivo” in cui ha cantato la depressione post partum.

Ospiti in studio anche Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pronti a raccontare la loro storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. E ancora: direttamente dal GF VIP 2022 il racconto di Wilma Goich reduce dall’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Infine ospiti: Ellen Hidding, storico volto del programma “Melaverde” e l’attore Massimiliano Gallo, a teatro con la commedia “Amanti”.

Verissimo, ospiti di domenica 19 febbraio 2023

Verissimo torna anche domenica 19 febbraio 2023 con il doppio appuntamento settimanale dalle ore 16:30 sempre su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad intervistare Michelle Hunziker. La showgirl si racconta a pochi giorni dal debutto del suo nuovo show “Michelle Impossible and Friends” in arrivo in prima serata su Canale 5.

In studio anche i Cugini di Campagna reduci dal Festival di Sanremo 2023 dove hanno gareggiato con il brano “Lettera 22” scritto per loro da La Rappresentante di Lista. Ospiti anche Rita Pavone protagonista di una intervista a cuore aperto in occasione dei 60 anni di carriera, Gerry Scotti in partenza da domenica con la nuova stagione de “Lo show dei record“. Infine in studio anche Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti per raccontare la loro speciale amicizia.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16.30 su Canale 5.