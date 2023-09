Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 9 e domenica 10 settembre 2023

Tutto pronto per la nuova stagione di Verissimo 2023-2024, il rotocalco televisivo di successo presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Svelati i nomi degli ospiti protagonisti delle prime due puntate in onda sabato 9 e domenica 10 settembre. Pronti a scoprirlo con noi?

Verissimo, ospiti di sabato 9 settembre 2023

Sabato 9 settembre 2023 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata della nuova edizione di Verissimo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Per la puntata del debutto la padrona di casa è pronta ad accogliere in studio il campione Gianmarco Tamberi. Dopo aver trionfato con la medaglia d’oro nel salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023 di Budapest, l’atleta è pronto a raccontarsi a cuore aperto. Una presentazione degna di nota per il campione: “un sognatore che non si è mai arreso, l’uomo d’oro del salto in alto: il grande Gianmarco Tamberi”.

Ma non finisce qui, visto che tra gli ospiti della puntata del sabato anche Myrta Merlino, la giornalista e conduttrice approdata al timone del nuovo “Pomeriggio Cinque” dopo l’uscita di Barbara d’Urso. La giornalista e conduttrice racconterà del suo passaggio da La7 a Mediaset e di questa nuova avventura partita tra le polemiche. Tra gli ospiti anche: Diletta Rossi protagonista della fiction “Maria Corleone”, Grecia Colmenares alla vigilia del suo ingresso nella casa del Grande Fratello 2023 e Virginia Mihajlovic, figlia di Sjnisa, per raccontare il giorno del suo matrimonio.

Verissimo, ospiti di domenica 10 settembre 2023

Appuntamento anche domenica 10 settembre 2023 dalle ore 16.30 con la seconda puntata dell’edizione 2023-2024 di Verissimo. Silvia Toffanin ospiterà in studio due nomi molto amati e conosciuti del mondo della televisione. Il primo è Raimondo Todaro, l’ex ballerino di Ballando con le Stelle approdato alla corte di Amici di Maria De Filippi. Dopo la prima stagione come prof di ballo, il ballerino è stato riconfermato per la gioia delle fan.

Spazio poi all’intervista a Massimo Ranieri protagonista della fiction “La voce che hai dentro, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici per raccontare le emozioni alla vigilia del nuovo Grande Fratello 2023. In studio poi Alex Schwazer pronto a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Infine ospite anche Sonia Bruganelli pronta a raccontarsi a cuore aperto dopo la separazione da Paolo Bonolis e l’addio come opinionista al Grande Fratello Vip.

L’appuntamento con Verissimo 2023-2024 è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.