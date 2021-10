Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti e anticipazioni di sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021

Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo su Canale 5. Due imperdibili puntate con tantissime interviste e ospiti del panorama artistico italiano pronti a raccontarsi a cuore aperto. Curiosi di scoprire gli ospiti delle puntate in onda sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021?

Verissimo, gli ospiti di sabato 30 ottobre 2021

Sabato 30 ottobre 2021 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti del pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. La ex letterina di Passaparola è pronta per un nuovo ciclo di interviste a grandi ospiti del mondo dell’arte e dello spettacolo italiano.

Tra gli ospiti della puntata l’attrice Nancy Brilli per una intervista fra vita privata e professionale. Non solo, a pochi giorni dalla partenza della fiction “Storia di una famiglia perbene” la protagonista Simona Cavallari si racconta a cuore aperto.

E ancora: in studio anche Ronn Moss, l’attore diventato celebre in tutto il mondo per il personaggio di Ridge nella soap “Beautiful”. L’attore e cantante è stato recentemente protagonista al Festival del Cinema di Venezia per la commedia con Lino Banfi e come concorrente di “Star in the Star”. Inoltre direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 in studio arriva Raffaella Fico per raccontare la sua avventura. Infine la coppia d’oro protagonista delle Paralimpiadi di Tokyo 2020: i nuotatori Stefano Raimondi e Giulia Terzi.

Verissimo, gli ospiti di domenica 31 ottobre 2021

Come sempre Verissimo torna anche la domenica pomeriggio dalle ore 16.30 su Canale 5. Per la puntata della domenica, Silvia Toffanin ha in serbo una grandissima sorpresa: la prima intervista esclusiva a Claudio Baglioni. Il cantautore romano, ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, si racconta a cuore aperto: dal grande successo come artista all’amore per il figlio Giovanni e la compagna Rossella.

Infine ospiti Michelle Hunziker e Rita Pavone alla vigilia della partenza della nuova edizione di “All Together Now” e la ex Miss Italia Eleonora Pedron che ha da poco pubblicato la sua autobiografia.