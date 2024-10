Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento del weekend di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti trasmesso nel pomeriggio di sabato 5 e domenica 6 ottobre su Canale 5. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle nuove puntate.

Verissimo, gli ospiti di sabato 5 ottobre 2024

Sabato 5 ottobre 2024 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di “Verissimo”, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Tra gli ospiti in studio l’attrice Simona Cavallari protagonista di una intervista speciale a pochissimi giorni dall’uscita della seconda stagione di “Storia di una famiglia perbene”, la fiction trasmessa proprio su Canale 5. E ancora: in studio per la prima volta Dora Moroni, cantante e soubrette italiana.

Si prosegue poi con un ritratto inedito di Giampaolo Morelli che torna nelle sale cinematografiche dal 17 ottobre con un nuovo film di cui è anche regista. Spazio poi alla nuova vita di Sophie Codegoni, la ex tronista di Uomini e Donne che ha da poco concluso la storia d’amore con Alessandro Bascino. Infine in studio Clarissa Marchese e Federico Gregucci che si sono innamorati nel dating show di Uomini e Donne e l’attrice Neşe Baykent che interpreta Vildan nella soap “Endless Love”.

Verissimo, gli ospiti di domenica 6 ottobre 2024

L’appuntamento con Verissimo torna anche domenica 6 ottobre dalle ore 16.00 con nuove ed imperdibili interviste. In studio dopo mesi di silenzio e di mistero sul suo ritiro improvviso dal mondo del tennis si racconta l’ex tennista Camila Giorgi. Non solo, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere Gerry Scotti alla vigilia della nuova edizione di “Io Canto Generation”. In studio anche Eleonora Giorgi per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute. L’attrice ha deciso di raccontare questa fase difficile della sua vita e per l’occasione sarà accompagnata dall’ex marito Massimo Ciavarro. Infine in studio anche Rocco Siffredi con la moglie Rozsa e Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio dalle ore 16:30 su Canale 5.