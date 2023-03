Torna l’appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin. Ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 4 marzo e domenica 5 marzo 2023 in onda su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti di sabato 4 marzo 2023

Sabato 4 marzo dalle ore 16.30 va in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio ospite per la prima volta:il pilota automobilistico Giancarlo Fisichella. Ospiti anche Soleil Sorge e Wanda Key per una imperdibile interviste madre-figlia.

Spazio poi all’intervista doppia di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta che da poche settimane hanno ufficializzato la nascita del loro primo figlio. Una gioia incredibile per la coppia che è prontissima a diventare genitori. In studio anche Sean Kanan, l’attore che presta il ruolo al personaggio di Deacon nella soap “Beautiful”. Infine ospiti anche Francesca Reggiani a teatro con “Questioni di prestigio” e la showgirl Matilde Brandi che riceverà una sorpresa dal suo nuovo compagno Francesco.

Verissimo, gli ospiti di domenica 5 marzo 2023

Verissimo torna anche la domenica con il secondo appuntamento della settimana. Domenica 5 marzo 2023 dalle ore 16.30 Silvia Toffanin intervista tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della tv. La prima ospite è Lorella Cuccarini, la showgirl più amata dagli italiani che è attualmente impegnata nella scuola di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di coach di canto. Ospiti anche i Modà e Kekko Silvestre reduce dalla partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023.

Ma non finisce qui: in studio ospite per la prima intervista esclusiva a Verissimo la grandissima attrice italiana Giovanna Ralli per un racconto sulla sua vita personale e artistica. Infine dal Grande Fratello Vip l’intervista di Antonino Spinalbese e infine la simpatia travolgente di Katia Follesa.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.