Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022

Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, il rotocalco di successo trasmesso su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022.

Verissimo, ospiti di sabato 22 ottobre 2022

Sabato 22 ottobre 2022 dalle ore 16.30 torna Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Una puntata non perdere visto che in studio ospite c’è Dodi Battaglia. Il mitico chitarrista dei Pooh poche settimane fa è stato colto da un malore durante un concerto facendo preoccupare non poco i fan. Per la prima volta racconta cosa è successo e soprattutto come sta.

Ospite in studio anche Stefania Orlando che parla per la prima volta della fine del matrimonio con il secondo marito Simone Gianlorenzi. E ancora: Simona Cavallari, attrice di successo, attualmente in onda con la fiction “Viola come il mare”. Protagonista di una intervista speciale poi Melissa Panarello a vent’anni dall’uscita del suo primo libro best seller “Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire”. Infine ospiti Maria Amelia Monti e Marina Massironi, protagoniste a teatro dello spettacolo “Il marito invisibile”.

Verissimo, ospiti di domenica 23 ottobre 2022

Verissimo torna in onda anche domenica 23 ottobre 2022 con il secondo appuntamento della settimana. Dalle ore 16:30 Silvia Toffanin è pronta a fare compagnia ai telespettatori con una serie di interviste a personaggi di spicco del panorama artistico italiano. Il primo ospite è Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto si racconta in studio con la moglie Chiara.

Ospite in studio Heather Parisi, icona degli Anni ’80. E ancora: Garrison Rochelle per raccontare la storia del ballerino e coreografo. Infine a pochi giorni dall’uscita del suo primo libro “Piume di struzzo -storia di una donna”, il racconto inedito e appassionato di Tina Cipollari, volto noto di Uomini e Donne.