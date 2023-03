Torna il doppio appuntamento di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti delle puntate di sabato 18 e domenica 19 marzo 2023.

Verissimo ospiti di sabato 18 marzo 2023

Sabato 18 marzo 2023, dalle ore 16.30, va in onda su Canale 5 un nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin. La conduttrice è pronta ad accogliere in studio Pio e Amedeo. Il duo comico si racconta in una imperdibile intervista alla vigilia del ritorno in tv, dal 24 marzo, con la seconda edizione del loro show “Felicissima sera”.

In studio anche ospite per la prima volta Melike Ipek Yalova, l’attrice turca che interpreta la dottoressa Müjgan Hekimoglu nella serie “Terra amara”. E ancora: Andrew Howe, il campione di salto in lungo in compagnia della mamma René, Veronica Maya e la storia di amicizia tra Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet. A completare la puntata del sabato ospiti in studio: Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia nata a “Uomini e donne” e prossima al matrimonio.

Verissimo ospiti di domenica 19 marzo 2023

L’appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin torna anche domenica 19 marzo 2023 sempre dalle ore 16.30 su Canale 5. Tra gli ospiti dell’appuntamento della domenica: Cristina Scuccia. La ex Suor Cristina, vincitrice della prima edizione di The Voice, ha deciso di lasciare i voti religiosi per vivere come una laica, riprendendo così il suo nome. A pochi giorni dalla partenza per l’Honduras, dove parteciperà alla nuova edizione de L’isola dei Famosi 2023, la cantante presenta il nuovo singolo “La felicità è una direzione“.

Non solo, in studio il racconto di Fiordaliso e il difficile momento vissuto da Manila Nazzaro. Infine tra gli ospiti anche Bobby Solo con l’amata moglie Tracy e il loro figlio Ryan.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5.