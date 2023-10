Il weekend televisivo oramai è nel segno di Verissimo, il rotocalco campione di ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023!

Verissimo, ospiti di sabato 14 ottobre 2023

Sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 16.30 torna l’appuntamento con le interviste di Verissimo su Canale 5. Silvia Toffanin è pronta ad ospitare grandi nomi dello spettacolo italiano, ma anche personaggi ed attori amatissimi dal grande pubblico. In studio la prima ospite è Elisabetta Gregoraci. La showgirl è pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla sua vita professionale alla nuova relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Non solo, in studio con lei anche il figlio Nathan Falco nato dal matrimonio con Flavio Briatore.

E ancora: tra gli ospiti Angelina Mango. La “vincitrice” morale di Amici di Maria de Filippi si gode il grandissimo successo di “Ci pensiamo domani”, doppio disco di platino, ma anche del nuovo singolo “Che t’o dico a fa” con cui sta scalando le classifiche di vendita. Ma non finisce qui, visto che la Toffanin è pronta ad accogliere nuovi protagonisti della soap turca “Terra Amara”. Questa volta in studio ci saranno: Selin Genç, l’attrice che interpreta Gulten e Aras Şenol, che presta il volto al personaggio di Cetin. A pochi giorni dall’annuncio della fine della relazione con Alessandro Basciano, in studio Sophie Codegoni per raccontare questo momento di grande dolore. Infine uno degli ultimi concorrenti eliminati del Grande Fratello 2023: il calzolaio Lorenzo Remotti.

Verissimo, ospiti di domenica 15 ottobre 2023

L’appuntamento con Verissimo è confermato anche domenica 15 ottobre 2023, sempre dalle ore 16.30 su Canale 5. Nel secondo appuntamento della settimana, Silvia Toffanin è pronta ad intervistare Raz Degan. L’ex vincitore de L’Isola dei Famosi, cresciuto in un kibbutz in Israele, racconta il momento difficilissimo che lui e la sua famiglia stanno vivendo in questo momento storico con l’inizio della guerra tra Israele e Hamas.

In studio anche Iva Zanicchi e Orietta Berti, rispettivamente capo squadra e giurata della nuova edizione di “Io canto generation” in partenza su Canale 5. E ancora: ospite in studio Claudio Amendola. Spazio poi alla toccante intervista di Enrica Bonaccorti reduce da un intervento molto serio per alcuni problemi di salute. Infine direttamente dal mondo di Amici di Maria de Filippi i professori di danza Alessandra Celentano con l’amico Garrison.

L’appuntamento con Verissimo è come sempre il sabato e domenica pomeriggio su Canale 5.