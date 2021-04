Nuovo appuntamento con Verissimo di Silvia Toffanin, il rotocalco di successo trasmesso il sabato pomeriggio su Canale 5. Curiosi di scoprire gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 1 maggio 2021 su Canale 5?

Verissimo ospiti di oggi, sabato 1 maggio 2021

Sabato 1 maggio 2021 torna l’appuntamento con Verissimo su Canale 5 dalle ore 15.30 con la conduzione di Silvia Toffanin. Una puntata assolutamente da non perdere visto che a raccontarsi a cuore aperto in una lunghissima intervista c’è Anna Tatangelo che in questi giorni è tornata alla musica con il nuovo singolo “Serenata”. La cantante di “Ragazza di periferia” aprirà il suo cuore in una un’intensa intervista parlando della sua nuova vita.

Spazio poi a Beppe Carletti, il fondatore e anima della band dei Nomadi che ripercorrerà la sua intensa carriera, ma anche la sua vita. Ma non finisce qui, ospite in studio anche Malika Ayane reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con la canzone “Ti piaci così”. La raffinata interprete ha da poco pubblicato il nuovo album di inediti dal titolo “Malifesto”.

Verissimo, puntata di oggi: ospiti Serena Grandi e Corinne Clery

Tantissimi gli ospiti della puntata di sabato 1 maggio 2021 di Verissimo di Silvia Toffanin. In studio, infatti, c’è anche Anna Ferzetti, attrice molto apprezzata e moglie di Pierfrancesco Favino.

E ancora per la prima volta insieme Serena Grandi e Corinne Clery pronte a raccontare la loro amicizia: dalle liti fino alla rappacificazione avvenuta qualche anno fa all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ospite anche Leonardo La Macchia, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi che racconta la sua esperienza nel talent show, ma anche i progetti per il futuro. A concludere il cast di ospiti della puntata Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, che ha da poco pubblicato la sua autobiografia dal titolo “L’araba felice”.

Infine ospite anche Lorella Boccia, che prossimamente sarà in video su Italia 1 con il nuovo programma “Venus Club”.